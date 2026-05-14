Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya'nın Taklidini Yaptı, Sosyal Medya Yıkıldı

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir uzun bir süredir aşk yaşıyor. Çift ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Fakat ikili geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin yeni sezon partisine katıldı. Ünlü çift danslarıyla partiye damga vurdu, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Partide Mert Demir'e ait olan "Gözlerime Bak" şarkıcı çalınca aşıklar kendilerini tutamadı. Dans eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in görüntülerim kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Özellikle Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'nın boynunu tuttuğu anlar sosyal medya kullanıcıları arasında gündeme oturdu.

Görüntüler Sosyal Medyada Akıma Dönüştü

Serenay Sarıkaya leopar desenli mini elbisesi ve çıplak ayak tercihiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'i taklit eden dans videoları çekmeye başladı. Bu durum sosyal medyada bir akıma dönüştü.

Hülya Avşar’dan Serenay Sarıkaya Taklidi





Akıma son katılan isim ise Hülya Avşar oldu. Avşar kızı, Sarıkaya'nın dansını taklit ettiği eğlenceli görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde izlenme rekorları kırdı ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Hülya Avşar’ın Serenay Sarıkaya taklidinin ardından çok sayıda yorum yapıldı. Takipçiler “Çok iyi benzetmiş”, “Akımın en iyisi olmuş” ve “Hülya Avşar yine olay yarattı” gibi yorumlarla videonun altını doldurdu.

Sosyal medyada yayılan video magazin sayfaları tarafından da paylaşılınca olay daha da büyüdü.



Akım Gündemde Kalmaya Devam Ediyor

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çifti, 'Gözlerime Bak' şarkısı eşliğinde dans etti. pic.twitter.com/FJUJp9uQOV — Populicc (@populicc) May 7, 2026

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in dans etmesiyle başlayan akım Hülya Avşar'ın da dahil olmasıyla başka bir hal aldı. Ünlü isimlerin de dahil oldu paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Böylelikle akım gündemde kalmaya devam ediyor.



