Tesla Kasım ayı fiyat listesi vatandaşları mest etti: Tesla model Y Long Range, Performance güncel fiyat

Tesla'nın en dikkat çeken modeli olan Model Y'nin fiyatı ise otomobilseverler tarafından merakla bekleniyordu. İşte Tesla'nın Kasım 2023 güncel fiyat listesi ve Model Y'nin özellikleri:

Tesla Model Y: Teknoloji ve Güvenliğin Buluşma Noktası

Tesla Model Y, sağlam çerçevesi, düşük ağırlık merkezi ve üstün darbe korumasıyla öne çıkıyor. 2022 yılında Euro NCAP tarafından verilen 5 yıldız ile ödüllendirilen bu araç, küçük arazi araçları sınıfında lider konumda. Model Y'nin geniş iç mekanı, 5 kişilik konfor sunarken, katlanabilir koltukları sayesinde ekstra bagaj alanı yaratıyor. Ayrıca, 15 inçlik büyük bir multimedya ekranı ve 360 derece kameraları gibi teknolojik özelliklerle donatılan Model Y, kullanıcılarına sürekli güncellenebilir bir sistem sunuyor. Bu özellikler, Tesla'nın yenilikçi ve ileri teknolojiye sahip otomobil anlayışını yansıtıyor.

Tesla'nın Kasım 2023 Fiyatları

Tesla, Ekim ayının başlarında fiyatlarında indirim uygulamıştı ancak Kasım ayında bu indirimi geri almış ve fiyatları artırmıştır. İşte Kasım 2023 itibarıyla Tesla'nın Türkiye fiyat listesi:

Tesla Model Y Fiyat Listesi

Tesla Model Y Arkadan İtiş: 2.252.484 TL

Tesla Model Y Long Range Dört Çeker: 2.820.960 TL

Tesla Model Y Performance Dört Çeker: 2.935.718 TL

Tesla Model Y, farklı versiyonlarıyla farklı fiyat seçenekleri sunarak çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Tesla, elektrikli otomobil pazarında teknoloji, güvenlik ve performansı bir araya getiren Model Y ile önemli bir oyuncu konumunda. Kasım 2023 itibarıyla güncellenen fiyatları, kullanıcıların bu yenilikçi otomobile daha kolay erişmelerini sağlayacaktır. Tesla'nın otomobilleri, çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma amacı taşıyan otomobil tutkunları için ideal bir seçenek sunmaya devam ediyor.