Teşkilat ekibi Bursa'daki bir oteli Kosova'ya dönüştürdü!

Dördüncü sezonunda senaryo ağını iyice genişleten ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Teşkilat çekimlerine yurt içi ve yurt dışı farklı lokasyonlarda devam ediyor.

Ekip geçtiğimiz günlerde ‘Kosova’ sahneleri için Bursa’da yoğun hazırlık gerektiren bir çekim gerçekleştirdi. Bursa Çelik Palas’ı adeta Kosova’ya dönüştüren ekip yüzlerce kişinin katılımıyla dev bir prodüksiyona imza attı. Sanat grubunun özenli çalışmasıyla dönüşüme giren otel nefes kesen aksiyon sahnelerinin ana mekanı oldu.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in, senaristliğini de Teşkilat Yazı Grubunun üstlendiği Teşkilat’ın kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın, Selin Genç, Ebru Şam, Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.