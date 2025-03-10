Teşkilat dizisinde sürpriz ayrılık!

TRT1 ekranlarının beş sezondur büyük ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat’ta bir ayrılık daha yaşanıyor. Tims&B imzalı ve aksiyon dolu sahneleriyle reyting rekorları kıran dizide, başarılı oyuncu Gizem Güneş ekibe veda ediyor.

Burak Arlıel’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı dizide Altay’ın (Tolga Sarıtaş) kız kardeşi Selen karakterine hayat veren Güneş, bu akşam yayınlanacak bölümle birlikte diziye veda edecek.

“Altay’dan Tuna’ya” sloganıyla yeni karakterler ve hikâyelerle yoluna devam eden Teşkilat, beşinci sezonda da reytinglerini artırarak güçlü bir şekilde ilerliyor. Dizinin hayranları, Gizem Güneş’in ayrılığına üzüldüklerini sosyal medyada dile getirirken, oyuncunun yeni projeleri merak konusu oldu.

Öte yandan, dizinin altıncı sezonu için de şimdiden planlamalar yapılıyor. Teşkilat’ın ilerleyen bölümlerinde nasıl bir yol haritası çizeceği ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.