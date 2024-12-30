'Teşkilat' dizisinde sürpriz ayrılık!

Teşkülat'ta “Sedat” karakterini canlandıran Eren Hacısalihoğlu, bu bölümle birlikte projeye veda ediyor. Hacısalihoğlu’nun ayrılığı, hayranlarını üzecek gibi görünse de hikâyede yerini dolduracak güçlü bir karakter geliyor. Sevilen aktör Erkan Petekkaya, yeni yılda “Ejder” karakteriyle diziye konuk olacak.

Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Tuvana Türkay, Murat Aygen ve Ushan Çakır gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı “Teşkilat”, yeni sezonuyla temposunu artırmaya devam ediyor.

Hikâyenin daha da derinleşeceği ve yeni çatışmaların gündeme geleceği bu dönemde, dizinin izleyicileri ekran başına kilitlemesi bekleniyor. “Teşkilat”ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak