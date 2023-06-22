Temmuz'da silbaştan değişti! 33.387,20 TL ödeme alıyorsunuz! Maaşa göre ödenek tablosu!

Maaşa göre ödenek tablosu! Temmuz'da silbaştan değişti! 33.387,20 TL ödeme alıyorsunuz- Temmuz ayıyla birlikte çalışan annelere yapılan destekler artıyor. Bu destekler arasında doğum iznine çıkan annelere ödenen geçici iş göremezlik ödeneği de bulunuyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte ödeme tutarları da yükseliyor. İşte, annelere yapılan ödemeler ve maaşa göre ödenecek tutarlarla ilgili detaylar.

Çalışan annelere sağlanan destekler kapsamında doğum izni süresince çalışmayan annelere geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bu ödeme, doğum öncesi ve sonrası kullanılan toplam 112 günlük izin süresini kapsamaktadır. Ödenecek tutar, son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden hesaplanır. Ancak asgari ücretlilerin ödenekleri, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamamaktadır. Ayrıca, son 1 yıl içinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamamaktadır.

Temmuz ayıyla birlikte maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği miktarı da yükselecektir. Örneğin, asgari ücretin brüt günlük 330,60 TL'den 447,15 TL'ye ve aylık 10.008 TL'den 13.414,50 TL'ye yükselmesiyle annelerin ödeneği 24.908,80 TL'den 33.387,20 TL'ye yükseliyor.

Bu ödeme tutarı, annelere yapılan en düşük ödeme olup maaşa göre verilecek para miktarı da artacaktır. Örneğin, brüt maaşı 15.000 TL olan bir annenin iş göremezlik ödeneği 37.333,33 TL olurken, brüt maaşı 20.000 TL olan bir annenin ise 49.777,78 TL ödeme alması beklenmektedir. İş göremezlik ödeneği 112 gün üzerinden hesaplanmaktadır ve çoğul doğumlarda bu süre 126 güne kadar çıkmaktadır.

Annelere iş göremezlik ödeneği, çalışan annelerin doğum sonrası çalışma hayatına dönememeleri durumunda devlet tarafından sağlanan bir destektir. Bu ödenek, annelerin gelir kaybını bir ölçüde telafi etmeyi amaçlar ve çocuklarının bakımıyla ilgilenirken maddi sıkıntı yaşamamalarını sağlar.

İş göremezlik ödeneği, annelerin brüt ücretlerine bağlı olarak belirlenir. Brüt ücret ne kadar yüksekse, iş göremezlik ödeneği de o kadar artar. Aşağıda, farklı brüt ücret seviyelerine göre annelerin iş göremezlik ödeneği miktarları verilmiştir: