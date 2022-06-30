Temmuz için burç: tüm burçlar için ilişkiler, finans ve sağlık

Astrolog Punit Nahata, tüm burçlar için Temmuz ayı için bir burç derledi. Tahminler Jyotish astroloji sistemine göre yapılır (bu, ay işaretlerine dayanan bir sistemdir ve bu nedenle daha doğrudur).

Koç burcu

(21 Mart - 20 Nisan)

Öneriler: Düşüncelerinizi, duygularınızı, duygularınızı ve tepkilerinizi analiz edebilmeniz için yazın ve bu, ayı daha kolay yaşamanıza yardımcı olacaktır.

Temmuz oldukça ilginç bir ay olacak ve size faydalar sağlayabilir. Ana enerji yaşamın iki alanına yönlendirilecektir: kendini gerçekleştirme ve kariyer. Bu yüzden konfor alanınızdan çıkın, eylemlerinizi planlayın ve onları hayata geçirmek için çaba gösterin. Disiplinli ve sabırlı olun

Ancak, bazı projelere tekrar tekrar dönmek zorunda kalma şansınız var. Ayrıca şu anda, bazı durumlar saldırganlık ve tahrişe neden olabilir. Böyle zamanlarda, yol boyunca ortaya çıkan sorunların, dikkatimizi yaptığımız hatalara çekmek ve bize onları düzeltme fırsatı vermek için orada olduğunu hatırlamak önemlidir. Küçük problemlerin yanı sıra daha önce kaçırdığınız fırsatlar da bu dönemde önünüze açılabilir, bu yüzden dikkatli olun.

Bu dönemde gelir artışı ve sosyal statü değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Ancak aynı zamanda harcamaları da takip etmeniz gerekecek çünkü bu harcamalar ay sonuna doğru pozisyonunuzu etkileyebilir. Dürtüsel satın almalardan kaçının ve her hevesinizi şımartmayın.

Sağlık açısından, fiziksel olarak aktif olmanız önerilir: spor salonuna gidin, kardiyo yapın veya sadece yürüyüşe çıkın.

Kişisel yaşamınızda, iletişimde daha dikkatli olmanız gerekir: sevdiklerinizle ilgili alaycılık ve sert şakalardan kaçının, ayrıca duyguları dizginleyin ve her şeye dürtüsel olarak tepki vermeyin.

Öneriler: Düşüncelerinizi, duygularınızı, duygularınızı ve tepkilerinizi analiz edebilmeniz için yazın ve bu, ayı daha kolay yaşamanıza yardımcı olacaktır.

Boğa burcu

(21 Nisan - 21 Mayıs)

Temmuz size iyi sonuçlar getirecek. Profesyonel alanda şu anda, tanınma kazanabilir ve yeni roller veya sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Şans sizden yana olacak, bu da daha verimli ve üretken çalışmanıza yardımcı olacak. Fikir alışverişi yapmak için iyi bir zaman. Ve bu ay maksimum sonuçlara ulaşmak için meslektaşlarınıza ve yoldaşlarınıza özen ve dikkat göstermelisiniz.

Mali durumunuz iyi olacak, ancak yine de beklentilerinizi karşılaması pek olası değil. Giderler artabilir, bu nedenle gelirinizi ve harcamalarınızı dengelemeniz ve tüm enerjinizi tasarrufa ayırmanız gerekir.

Kişisel yaşamda mutluluk ve huzur bekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, her şey için eşinize çok fazla güvenebilirsiniz ve işler istediğiniz gibi gitmediğinde onu suçlamaya meyilli olacaksınız. Bu, anlaşmazlıklara ve yanlış anlamalara yol açabilir. Bu yüzden partnerinizi suçlamamaya çalışın: eylemlerinizin sorumluluğunu alın ve sevdiğiniz kişiyle mümkün olduğunca fazla zaman geçirin.

Sağlığınıza, özellikle gastrointestinal sistem ve cildin durumuna dikkat edin. Bol su içmeye çalışın.

Öneriler: Enerjinizi sanata ve yaratıcılığa yönlendirmelisiniz, bu iyi sonuçlar getirecektir.

İkizler

(22 Mayıs - 21 Haziran)

Genel olarak, Temmuz size olumlu sonuçlar getirecektir. İşyerinde, kaygıya neden olabilecek ve hatta üstlerinizle çatışmalara yol açabilecek görev ve sorumluluklarda değişiklikler bekleyebilirsiniz. Ve eğer bir iş arıyorsanız, bu ay bulabilirsiniz. Serbest çalışanlar için de uygun bir dönemdir.

Finansal olarak, bu ay olumlu olacak. Ancak giderlerin artabileceği, ancak gelirlerin artmayacağı gerçeğine hazırlıklı olun. Aileden maddi destek alma olasılığı yüksektir. Kendi işinizi yürütüyorsanız, cesur, ısrarcı olun ve kar elde etme olasılıkları daha yüksek olduğundan yeni fikirleri zorlamaya istekli olun.

Ailedeki atmosfer olumlu olacak, erkek ve kız kardeşlerinizin desteğine güvenebilirsiniz. Ancak bir ilişkide, güven eksikliği veya yanlış iletişim nedeniyle zorluklar olabilir. Sevdiklerinizle açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya çalışın: bu, birbirinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Temmuz ayında (özellikle ikinci yarıda) ilişkisi olmayanlar erkeğiyle tanışabilirler.

Sağlık açısından, cildin ve sinir sisteminin durumuna dikkat edin ve birinin yardımı veya denetimi olmadan ağır cisimleri kaldırmayın.

Öneriler: Evde ve ofiste kafur yakmak, daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

Yengeç

(22 Haziran - 22 Temmuz)

Temmuz çeşitli sonuçlar getirecektir. Becerilerinizin ve bilginizin kâra katkıda bulunma olasılığı yüksektir. Ancak, her şeyde başkalarının onayını almanız gerekecek, bu nedenle çok fazla enerji harcayabilirsiniz. Başkalarını yargılamaya değil, işinize odaklanmalısınız.

Mali durum sürekli olarak iyi olacaktır. Yabancı kaynaklardan ani bir para akışı olabilir. Ayrıca bu ay bazı lüks eşyalar satın alabilirsiniz. Ancak, dürtüsel satın alımlardan kaçınmalısınız.

Evde ve kişisel yaşamda yüksek bir olumlu değişiklik olasılığı vardır. Ailenizin üyeleri arasında karşılıklı anlayış hüküm sürecek. Bir çiftte ilişkiler sorunsuz olacak, ancak bazı durumlara aşırı tepki göstermemeli ve sahiplenilmemelisiniz. Başarılı olursanız, muhtemelen Temmuz ayı boyunca ilişkinizin tadını çıkarabileceksiniz. Ayrıca bir ilişkide bir sonraki adımı atmaya hazır olanlar için de iyi bir zaman

Sağlık açısından bu ay kendini sevme ayıdır. İçsel benliğinizle bağlantı kurmaya çalışın, kendinizi şımartın, kişiliğiniz üzerinde çalışın ve bu fiziksel ve psikolojik durumunuzu olumlu yönde etkileyecektir.

İpuçları: Pazartesi günleri beyaz giyin.

Aslan

(23 Temmuz - 21 Ağustos)

Bu ay muhtemelen size olumlu sonuçlar getirecek. Profesyonel alanda, fikirleriniz ana itici güç olacaktır, bu yüzden onları açıkça ve güvenle dile getirmekten çekinmeyin. Muhtemelen sizi yeni keşiflere ve fırsatlara götürecekler. Negatif insanlarla iletişimi sınırlandırmaya çalışın, sizi destekleyenlerle, fikirlerinizle ve planlarınızla, sizi hedeflerinize ulaşmanız için motive edenlerle daha fazla zaman geçirin.

Mali durum sürekli olarak iyi olacaktır. Temmuz, eski borçları ödemeye başlamak için iyi bir ay olacak. Finans kurumlarından destek arayan işletme sahipleri ve serbest çalışanlar için de uygundur: bu süre zarfında gelirlerini artırabilir veya ek gelir elde etmek için yarı zamanlı bir iş kurabilirler.

Bir ilişkide, partnerinize karşı cömertliğiniz ve sıcaklığınız muhtemelen harika sonuçlar getirecektir. Ancak, sevgi ve şefkate rağmen, sevilen biriyle ilişkide, kibir, inat ve olağan inançlarınıza takıntı gösterirseniz, küçük zorluklar olabilir. Bu tür davranışlardan kaçınmaya çalışın.

Bu süre zarfında bir aile resepsiyonu düzenleyebilirsiniz ve daha büyük aile üyeleri bu konuda yardımcı olacaktır. Muhtemelen sağlık konusunda daha bilinçli olacaksınız ve belki de formda kalmak için yeni eğitim veya beslenme rejimleri deneyeceksiniz.

Öneriler: Babanızla ya da size baba gibi olan biriyle ilişkinize dikkat etmelisiniz.

Başak

(22 Ağustos - 23 Eylül)

Temmuz size birçok alanda olumlu sonuçlar getirecektir. Huzur, memnuniyet ve rahatlık aramanız muhtemel olsa da, işte terfi olasılığı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Muhtemelen ev işleri yaparak veya ailenizle daha fazla zaman geçireceksiniz. Evden daha fazla çalışmak isteyebilirsiniz, ancak kendinizi fazla kaptırmayın.

Finansa gelince, ay başarılı olmayı vaat ediyor ve hatta bazı atılımlar getirebilir. Yatırım yapmayı planlıyorsanız, uzmanların tavsiyelerini dinleyin: bu, en iyi finansal sonuçları elde etmenize yardımcı olacaktır.

Öğrenciyseniz, bu ay yinelenen bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak sebat ederseniz, istediğiniz hedeflere ulaşabileceksiniz.

Kişisel hayata gelince, ailede gerilimin ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Bunun nedeni iletişiminiz olabilir. Yakınlarınıza duygularınızı ve hislerinizi ifade etmek zor olabilir, bu nedenle size karşı iyi tutumlarını kabul ettiğinizi düşünebilirler. Bu yüzden daha açık olmaya ve duygularınızı ifade etmeye çalışın. Ayrıca daha merhametli olun, aklınızla değil kalbinizle düşünmeye çalışın.

Sağlık açısından sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz: sindirimi kolay, az kızarmış ve baharatlı yiyecekler yiyin.

Öneriler: Uzun yürüyüşler yapın, size birçok fayda sağlayacaktır.

Terazi

(24 Eylül - 23 Ekim)

Temmuz size çeşitli sonuçlar getirecek. Kariyerinizde, işinizde daha organize olacağınız için işler muhtemelen olumlu yönde gidecektir. Ayrıca, aniden değiştirmek isterseniz, iyi seçenekler ve fırsatlar bulmanız oldukça mümkün olacaktır.

İş nedeniyle kendi sağlığınıza yeterince dikkat etmeyebilirsiniz. Özellikle gözün risk bölgesinde. Sağlığınızdan ödün vermeden hedeflerinizi ve emellerinizi takip etmeye çalışın.

Mali açıdan, ayın başlangıcı, tasarruf ve para biriktirme konusunda bazı sorunları beraberinde getirebilir. Ancak yakında durum düzelmeye başlayabilir ve muhtemelen geliri artırmak için fırsatlar olacaktır. Öğrenciyseniz, bazı zorluklar olabilir ve bu nedenle büyük olasılıkla normalden daha fazla çaba göstermeniz gerekecektir.

Bir ilişkide, ev içi nedenlerle yüksek bir çatışma olasılığı vardır. Ayrıca, iletişim tarzınızla ilgili ailedeki kavgalar da dışlanmaz. Birinizin ve eşinizin diğerine hakim olmaya çalışması ve bu nedenle anlaşmazlıkların ortaya çıkması olasıdır. Çatışmalardan kaçınmak için ilişkideki rollerinizi net bir şekilde tanımlamaya çalışın.

Öneriler: Şiir okumaya veya yazmaya çalışın - bu, duygularla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.

Akrep

(24 Ekim - 22 Kasım)

Bu ay size farklı alanlarda olumlu sonuçlar getirebilir. Profesyonel alanda, hedeflerinize ulaşmada daha rekabetçi, kararlı ve açık sözlü olacağınız için mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Yani ayın sonunda yapılan iş için bir ödül alması muhtemeldir. Bununla birlikte, her türlü anlaşmazlık ve çatışmadan uzak durmanız gerekir: bunlar yüzünden enerji ve zaman kaybedebilirsiniz.

Mali durumunuz sürekli olarak iyi olacak. Olumlu sonuçlar, farklı portföylere yatırım yapılmasını getirebilir. Ayrıca, büyük olasılıkla kısa iş gezileri başarılı olacaktır.

Ailede olumlu bir atmosfer hüküm sürecek. Herhangi bir çatışma varsa, sona erebilir: bir sakinlik, uyum ve memnuniyet dönemi başlayacak. Ancak inatçı olma, başkalarının görüşlerini dinlemek istememe ve işleri kendi bildiğin şekilde yapma ihtimalin yüksek. Bu, sevilen birini sizden biraz uzaklaştırabilir. Bu nedenle, daha esnek olmalı ve başkalarını dinlemelisiniz.

Sağlık söz konusu olduğunda, bağışıklık güçlü olacak ve muhtemelen hastalıklara kolaylıkla direnebileceksiniz. Ancak sürekli stres altında olmamak için her şeye aşırı tepki vermemeye çalışın.

Öneriler: Kendinizle baş başa vakit geçirmeye çalışın.

Yay Burcu

(23 Kasım - 22 Aralık)

Bu ay size çeşitli sonuçlar getirecek. Profesyonel alanda, görevleri tamamlamanıza yardımcı olmak için size mükemmel liderlik nitelikleri ve yetki verebilir. Ancak, içinizde sorunlara yol açabilecek gönül rahatlığı ve bencilliğin artma ihtimali var. Ancak, ticari girişimler başarı getirebilir. Ayrıca, önünüzde yeni iş fırsatlarının açılacağına dair güçlü bir olasılık var.

Finansman söz konusu olduğunda, harcamak yerine daha fazla biriktirmeye çalışın. Şimdi uzun vadede kâr getirebilecek bir şeye yatırım yapmak veya para yatırmak için iyi bir zaman. En önemlisi, neye yatırım yapmak istediğinizi dikkatlice inceleyin.

Ailede mutluluk, barış ve karşılıklı anlayış hüküm sürecek. Sevilen biriyle ilişkide, duygu ve duyguları açıkça ifade etmeye çalışın: bunu takdir edecek ve ikiniz de ilişkinin tadını çıkarabileceksiniz.

Sağlığa gelince, ağız hijyenine dikkat edin, aksi takdirde dişlerinizle ilgili problemler olabilir. Ayrıca, bir gadget'ın veya TV'nin önünde çok zaman harcıyorsanız, görme sorunu olmayacak şekilde azaltmaya çalışın.

Öneriler: Minnettarlık Gösterin – Bu, Temmuz Ayında Daha İyi Sonuçlar Almanıza Yardımcı Olacak

Oğlak

(23 Aralık - 20 Ocak)

Bu ay sizin için oldukça olumlu olacak. Kariyeriniz ve mali durumunuz olumlu yönde hareket edeceği için fikir üretmekten korkmayın. Bu aydan yararlanmak için karar vermeden önce olası tüm riskleri hesaplamanız gerekiyor.

Finans istikrarlı olacak, ancak bu alanda bazı iniş çıkışlar olabilir. Bazı maliyetler yükselebilir, ancak bunu yönetebileceksiniz.

Geçmişteki bazı problemler su yüzüne çıkıp sizi endişelendirebileceğinden, evdeki iyi atmosfer bozulabilir. Bununla birlikte, ilişkinizde büyük bir başarı elde etmeniz için iyi bir şans var. Bazen eşiniz biraz sahiplenici ve talepkar olabilir. Haftanın yedi günü, günde 24 saat Onunla olamayacağınızı ona açıklamaya çalışın.

Bu ay sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürmeye çalışın, fiziksel aktiviteyi unutmayın.

Öneriler: Kendi zamanınıza ve başkalarının zamanına saygı gösterin - bu, Temmuz ayında daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olacaktır.