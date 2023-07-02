Temmuz ayı için az önce açıklandı! Doğalgaz faturasının üstünde adı-soyadı yazanlar aman dikkat!

Doğalgaz faturasının üstünde adı-soyadı yazanlar aman dikkat! Temmuz ayı için az önce açıklandı- Doğalgaz abonelerini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Temmuz ayına ilişkin doğalgaz tarifesinde herhangi bir fiyat değişikliği olmadığı duyuruldu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), temmuz ayı doğalgaz tarifesine ilişkin detayları abonelerle paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı itibarıyla elektrik üretimi, sanayi kuruluşları ve mesken abonelerinin doğalgaz tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Fiyatlarda değişiklik olmadığı bildirilen açıklama doğrultusunda, temmuz ayında geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretimi amaçlı tarifelerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlanan temmuz ayı tarifesine göre, doğal gaz kullanımıyla ilgili olarak konut aboneleri için dağıtım şirketlerine ödenecek satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak belirlenmiştir.

Sanayi abonelerinin tarifesi ise kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlenmiştir.

Elektrik üretimi amaçlı tarife kapsamında ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyurulmuştur.

Doğalgaz fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanmakta ve temmuz ayında herhangi bir fiyat değişikliği olmamıştır. Aboneler doğalgaz kullanımıyla ilgili mevcut tarifeleriyle işlemlerine devam edebileceklerdir.