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Temmuz 2023 İŞKUR ilanlar: İlkokul mezunu on binlerce kişi alınacak! Şoför, bekçi, garson, hastane personeli ve daha niceleri...

Son dakika haberine göre, İŞKUR ilanları aracılığıyla binlerce, hatta on binlerce kişiye istihdam fırsatları sunuldu.

Temmuz 2023 İŞKUR ilanlar: İlkokul mezunu on binlerce kişi alınacak! Şoför, bekçi, garson, hastane personeli ve daha niceleri...
Yayın Tarihi : 2023-06-28 11:54

İlkokul mezunu on binlerce kişi alınacak! Şoför, bekçi, garson, hastane personeli ve daha niceleri... Temmuz 2023 İŞKUR ilanlar-  Son dakika haberine göre, İŞKUR ilanları aracılığıyla binlerce, hatta on binlerce kişiye istihdam fırsatları sunuldu. Şoför, bekçi, garson ve hastane personeli gibi alanlarda istihdam sağlanması planlanlanıyor. Bu hizmetler, kişilere özel avantajlarla sunulacak ve ilkokul mezunu olma şartı aranacaktır. Geniş imkanlarla desteklenen bu fırsatlar, kişilere iş bulma konusunda önemli avantajlar sağlayacaktır. İstihdam alanı her geçen gün genişlemekte olup, İŞKUR tarafından yapılan projelerle desteklenmektedir.

İstihdam konusunda önemli bir gelişme olan İŞKUR ilanları, şoför, bekçi, garson gibi alanlarda yapılacak alımların artmasını hedeflemektedir. Ayrıca, hastane personeli olarak çalışmak isteyenler de bu istihdam fırsatlarından yararlanabileceklerdir. Destek ödemeleriyle birlikte kişiler, 11.400 TL maaşın yanı sıra SGK, prim ve yemek gibi olanaklardan faydalanabilecektir.

İŞKUR başvuruları ise hızla başlamış durumdadır. İŞKUR, son dönemde gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekmektedir. İş arayanlar, bu avantajlı hizmetlerden faydalanarak iş sahibi olabileceklerdir. 11.400 TL asgari ücretin yanı sıra işlevsel bir hizmet sunulması beklenmektedir. Geniş imkanlarla desteklenen bu fırsatlar, en çok konuşulan gelişmeler arasında yer almaktadır.

2023 yılında İŞKUR iş istihdamı alanında başvurularTemmuz ayıyla birlikte İŞKUR şubeleri veya online olarak gerçekleştirilebilecektir. İş fırsatlarının her geçen gün artması hedeflenmektedir. 20.000 kişiye yeni istihdam alanları sunulması, önemli bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.

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