TEKRAR ÖDENECEK! Emekli Maaşlarını Alan Kişilere, TBMM Onayı ile 13400 TL Ödeme Yapılacak!

TBMM onayından geçti ve emekliye 13 bin 400 TL kredi verilecek. Banka şartlarına uygun olan herkes için hızlı bir şekilde verilecek emekli ödemeleri tamamen devlet destekli olacak. Emekli maaşlarına ek olarak verilecek bu nakit kampanyasında başvuru şartları uygun emeklilerin kendi banka hesapları üzerinden nakit alabilecekleri kampanyaya katılarak hemen ödeme alabileceklerini söylemek istiyoruz.

TBMM Onayından geçen bu yeni karar sonrasında aşağıdaki bankalar üzerinden emekli maaşı alanlar nakit destek için başvuru yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

3 kamu bankası üzerinden maaş alan tüm emekliler, Destek kredisinden faydalanbilirler.

ZİRAAT BANKASI 13400 TL EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası 13400 TL emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişilere banka hızlı sonuç verecek. Emekli maaşlarını kendi bankasından alan herkes, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi alabileceklerdir. Banka müşterisi olmanız durumunda kredi notunuza göre de daha yüksek limitlerde de verilecek olan emekli kredileri, 13 bin 400 TL olarak en fazla 36 ay vadeye kadar verilmektedir. Kredi almak isteyenlere banka hızlı ve anında çözüm sunmaktadır. Banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

DİĞER BANKALAR

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kredi başvurusu yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Bu iki banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak emekliler 13 400 TL ödemeler haricinde ayrıca banka müşterisi olması durumunda kredileri hesaplara atabileceklerdir. 24 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde nakit kredi alacak olan kişilere hemen aynı gün içinde hesaplarına emekli kredisi verilmektedir.