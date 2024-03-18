TEKRAR ÖDENECEK! Emekli Maaşlarını Alan Kişilere, TBMM Onayı ile 13400 TL Ödeme Yapılacak!

TEKRAR ÖDENECEK! Emekli Maaşlarını Alan Kişilere, TBMM Onayı ile 13400 TL Ödeme Yapılacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 23:23

TBMM onayından geçti ve emekliye 13 bin 400 TL kredi verilecek. Banka şartlarına uygun olan herkes için hızlı bir şekilde verilecek emekli ödemeleri tamamen devlet destekli olacak. Emekli maaşlarına ek olarak verilecek bu nakit kampanyasında başvuru şartları uygun emeklilerin kendi banka hesapları üzerinden nakit alabilecekleri kampanyaya katılarak hemen ödeme alabileceklerini söylemek istiyoruz. 

TBMM Onayından geçen bu yeni karar sonrasında aşağıdaki bankalar üzerinden emekli maaşı alanlar nakit destek için başvuru yapabileceklerdir. 

  • Ziraat Bankası
  • Vakıfbank
  • Halkbank

3 kamu bankası üzerinden maaş alan tüm emekliler, Destek kredisinden faydalanbilirler. 

ZİRAAT BANKASI 13400 TL EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU 

Ziraat Bankası 13400 TL emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişilere banka hızlı sonuç verecek. Emekli maaşlarını kendi bankasından alan herkes, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi alabileceklerdir. Banka müşterisi olmanız durumunda kredi notunuza göre de daha yüksek limitlerde de verilecek olan emekli kredileri, 13 bin 400 TL olarak en fazla 36 ay vadeye kadar verilmektedir. Kredi almak isteyenlere banka hızlı ve anında çözüm sunmaktadır. Banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. 

DİĞER BANKALAR

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kredi başvurusu yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Bu iki banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak emekliler 13 400 TL ödemeler haricinde ayrıca banka müşterisi olması durumunda kredileri hesaplara atabileceklerdir. 24 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde nakit kredi alacak olan kişilere hemen aynı gün içinde hesaplarına emekli kredisi verilmektedir. 

Benzer Haberler
22:22'de Resmi Gazetede Duyurulan Haber Gündem Oldu! Emekliye EK ve İlave Ödeme! 22:22'de Resmi Gazetede Duyurulan Haber Gündem Oldu! Emekliye EK ve İlave Ödeme!
TC Kimlik Numarasına 14050 TL Ödeme Yattı!  TC Kimlik Numarasına 14050 TL Ödeme Yattı! 
ŞİMDİ AÇIKLANDI! Cumhurbaşkanı Onay Verdi, Maaş Alan Emeklilere 19-29 Mart Arasında 12400 TL Ödeme Verilecek ŞİMDİ AÇIKLANDI! Cumhurbaşkanı Onay Verdi, Maaş Alan Emeklilere 19-29 Mart Arasında 12400 TL Ödeme Verilecek
Ziraat Bankası TC Kimlik Son Rakamları 2-4-6-8-0 Olanlara MÜJDE! Ziraat Bankası Nakit Kampanyası Duyurdu! Ziraat Bankası TC Kimlik Son Rakamları 2-4-6-8-0 Olanlara MÜJDE! Ziraat Bankası Nakit Kampanyası Duyurdu!
Cumhurbaşkanı Açıkladı! Bu Hafta Maaş Alan Emeklilere 7000 TL Ödenecek Cumhurbaşkanı Açıkladı! Bu Hafta Maaş Alan Emeklilere 7000 TL Ödenecek
Emeklilere Müjde: 13032 TL Nakit Avans Fırsatı Geldi! Emeklilere Müjde: 13032 TL Nakit Avans Fırsatı Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...
  • 14-03-2024 10:02

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi
  • 16-03-2024 10:16

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu
  • 13-03-2024 09:56

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi
  • 14-03-2024 13:25

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi

İnci Taneleri'nde Azem'in kızı kim? Ortaya çıktı!
  • 14-03-2024 11:44

İnci Taneleri'nde Azem'in kızı kim? Ortaya çıktı!