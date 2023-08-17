Tek evi olan milyonlarca vatandaşa çağrı! 4.120 TL para iadesi için belediyeye dilekçe vermeniz yeterli

4.120 TL para iadesi için belediyeye dilekçe vermeniz yeterli! Tek evi olan milyonlarca vatandaşa çağrı- Ülkemizde milyonlarca kişi, tek ev sahibi olarak her yıl düzenli olarak emlak vergisi ödemekte. Ancak son zamanlarda yapılan bir araştırma, birçok kişinin aslında fazla ödeme yaptığını ortaya koydu. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergileri, özellikle tek ev sahibi olanlar için gözden geçirilmeli. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından açıklanan emsal karar, ev sahiplerine fazla ödedikleri emlak vergilerini geri alma fırsatı sunuyor. Belediyeler üzerinden yapılacak iade işlemleri sayesinde, milyonlarca kişi hak ettikleri parayı geri alabilecek. Peki, emlak vergisi para iadesi için hangi şartlar gerekiyor? İşte detaylar...

Emlak Vergisi Muafiyeti İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, emlak vergisi muafiyeti için belirli şartlar bulunmaktadır. Ülkemizde arsa, tarla, yazlık, konut, dükkan, işyeri, depo, ofis ve daire gibi taşınmazlar için yıllık olarak emlak vergisi tahsil edilir. Ancak vergi ödeme gücü olmayan kişilere yönelik muafiyet hakkı tanınır. Bu kişiler şunlardır:

Tek ev sahibi olanlar ve evleri 200 metrekareyi aşmıyorsa,

Emekli kişiler,

Ev hanımları,

Engelli bireyler,

Şehitlerin eşleri ve geride kalan yetimleri,

Gaziler,

İşsiz kişiler.

Bu kişiler arasında emekliler için emekli maaşı dışında herhangi bir gelir olmaması gerekmektedir. Diğer kişiler için ise hiçbir geliri olmamak, sıfır oranlı emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanmalarını sağlar.

Geriye Dönük 5 Senelik Emlak Vergisi İadesi Nasıl Alınır?

Emlak vergisi ödemesi yapmış ancak muafiyet hakkına sahip olduğunu düşünen kişiler, geriye dönük 5 senelik para iadesi alma şansına sahiptir. Bu iade için ödeme yapılan belediyeye yazılacak bir dilekçe yeterlidir. Temiz bir A4 kağıda yazılacak dilekçede aşağıdaki gibi bir ifade kullanabilirsiniz:

..... BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA ..... kimlik numarası emlak vergisi mükellefiniz olmakla beraber emekli / ev hanımı / işsiz/ engelli / şehit yakını olmam neden ile emlak vergisi muafiyeti hakkım bulunmakta olup geriye dönük 5 senelik emlak vergisi ödeme tutarımın tarafına iadesini rica ederim. [Adınız Soyadınız]

Bu dilekçeyi belediyeye ileterek talebinizi iletebilirsiniz. Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından emsal bir karar olduğunu belirtmeyi unutmayın. Bu basit adımlarla, hak ettiğiniz parayı geri alabilirsiniz.