Advert

Tek evi olan milyonlarca vatandaşa çağrı! 4.120 TL para iadesi için belediyeye dilekçe vermeniz yeterli

Emlak vergisi ödemesi yapan ancak belirli şartları sağlayan kişiler, geriye dönük 5 senelik emlak vergisi para iadesi alma fırsatına sahiptir. Eğer siz de bu kriterlere uyuyorsanız, belediyenize başvurarak hak ettiğiniz parayı geri alabilirsiniz. Unutmayın, sizin de hakkınız olan bir iade fırsatı olabilir.

Tek evi olan milyonlarca vatandaşa çağrı! 4.120 TL para iadesi için belediyeye dilekçe vermeniz yeterli
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2023 09:04

4.120 TL para iadesi için belediyeye dilekçe vermeniz yeterli! Tek evi olan milyonlarca vatandaşa çağrı- Ülkemizde milyonlarca kişi, tek ev sahibi olarak her yıl düzenli olarak emlak vergisi ödemekte. Ancak son zamanlarda yapılan bir araştırma, birçok kişinin aslında fazla ödeme yaptığını ortaya koydu. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergileri, özellikle tek ev sahibi olanlar için gözden geçirilmeli. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından açıklanan emsal karar, ev sahiplerine fazla ödedikleri emlak vergilerini geri alma fırsatı sunuyor. Belediyeler üzerinden yapılacak iade işlemleri sayesinde, milyonlarca kişi hak ettikleri parayı geri alabilecek. Peki, emlak vergisi para iadesi için hangi şartlar gerekiyor? İşte detaylar...

Emlak Vergisi Muafiyeti İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, emlak vergisi muafiyeti için belirli şartlar bulunmaktadır. Ülkemizde arsa, tarla, yazlık, konut, dükkan, işyeri, depo, ofis ve daire gibi taşınmazlar için yıllık olarak emlak vergisi tahsil edilir. Ancak vergi ödeme gücü olmayan kişilere yönelik muafiyet hakkı tanınır. Bu kişiler şunlardır:

  • Tek ev sahibi olanlar ve evleri 200 metrekareyi aşmıyorsa,
  • Emekli kişiler,
  • Ev hanımları,
  • Engelli bireyler,
  • Şehitlerin eşleri ve geride kalan yetimleri,
  • Gaziler,
  • İşsiz kişiler.

Bu kişiler arasında emekliler için emekli maaşı dışında herhangi bir gelir olmaması gerekmektedir. Diğer kişiler için ise hiçbir geliri olmamak, sıfır oranlı emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanmalarını sağlar.

Geriye Dönük 5 Senelik Emlak Vergisi İadesi Nasıl Alınır?

Emlak vergisi ödemesi yapmış ancak muafiyet hakkına sahip olduğunu düşünen kişiler, geriye dönük 5 senelik para iadesi alma şansına sahiptir. Bu iade için ödeme yapılan belediyeye yazılacak bir dilekçe yeterlidir. Temiz bir A4 kağıda yazılacak dilekçede aşağıdaki gibi bir ifade kullanabilirsiniz:

..... BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'NA ..... kimlik numarası emlak vergisi mükellefiniz olmakla beraber emekli / ev hanımı / işsiz/ engelli / şehit yakını olmam neden ile emlak vergisi muafiyeti hakkım bulunmakta olup geriye dönük 5 senelik emlak vergisi ödeme tutarımın tarafına iadesini rica ederim. [Adınız Soyadınız]

Bu dilekçeyi belediyeye ileterek talebinizi iletebilirsiniz. Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından emsal bir karar olduğunu belirtmeyi unutmayın. Bu basit adımlarla, hak ettiğiniz parayı geri alabilirsiniz.

Benzer Haberler
İş Bankası'ndan 1000.000 TL konut kredisi için taksit hesaplama tablosu! İş Bankası'ndan 1000.000 TL konut kredisi için taksit hesaplama tablosu!
SGK eyleme geçti! Bu hatayı yapanlar kodlanıyor! Maaşları ellerinden alınıyor! Vatandaşlar şaşkın! SGK eyleme geçti! Bu hatayı yapanlar kodlanıyor! Maaşları ellerinden alınıyor! Vatandaşlar şaşkın!
Araba almak isteyenlere talih kuşu! Seat 389.165 TL'den satacak! Kısa süre için geçerli Araba almak isteyenlere talih kuşu! Seat 389.165 TL'den satacak! Kısa süre için geçerli
Karaca'nın İnci Işıltısıyla Büyüleyen Buluşması: #FinePearlExtra Karaca'nın İnci Işıltısıyla Büyüleyen Buluşması: #FinePearlExtra
PTT yarın sabah 09.00'dan itibaren kuyruk bekliyor! EMEKLİ kimliğini alıp gidiyor! 50.000 TL nakit alıyor PTT yarın sabah 09.00'dan itibaren kuyruk bekliyor! EMEKLİ kimliğini alıp gidiyor! 50.000 TL nakit alıyor
Emekliye yarından sonra 11000 TL ödeme yatacak! Bu ek ödemeler resmi gazetede duyuruldu! Emekliye yarından sonra 11000 TL ödeme yatacak! Bu ek ödemeler resmi gazetede duyuruldu!
ÇOK OKUNANLAR
SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!
  • 12-08-2023 21:27

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi
  • 11-08-2023 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli
  • 15-08-2023 09:14

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli

'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti!
  • 14-08-2023 12:13

'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti!