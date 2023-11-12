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Tek bir şartı var! Hiç arabası olmayanlara yüzlerce bin TL indirimle ÖTV şartsız otomobil müjdesi

Son zamanlarda artan araç fiyatları, milyonlarca kişinin araç alım planlarını ertelemesine neden oldu.

Tek bir şartı var! Hiç arabası olmayanlara yüzlerce bin TL indirimle ÖTV şartsız otomobil müjdesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 11:45

Araç sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, hükümetten ÖTV indirimi talebinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan çalışma grubunun bu konuda çalışmalarda sona yaklaştığı iddia ediliyor. Yerel seçimler öncesinde beklenen bu müjdeli haber, araç almak isteyenler için umut ışığı olabilir.

ÖTV İndirimi Beklentisi ve Şartlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremler nedeniyle oluşan bütçe açığını gerekçe göstererek araç sahiplerinden ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tahsilatına gitmişti. Ancak, ÖTV indirimi ya da ÖTV'siz araç satışı için yıl sonuna kadar bekleme söz konusu olabilirken, 2024 yerel seçimleri öncesinde bu tür bir uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor. ÖTV indirimi ile araç alma hakkının sadece ilk arabasını alacak kişilere ve 5 yıl boyunca satmama şartı ile sunulabileceği ifade ediliyor.

İkinci El Araç İthalatı Gündemde

Hükümetin üzerinde çalıştığı diğer bir konu ise ikinci el araç ithalatı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde, Avrupa'dan ithal edilecek araçlara marka ve model şartı getirilmesi gündemde. Sıfır araç stok sorunu bu kararda belirleyici olacak. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonrasında, stoktaki araçların satışa sunulmasıyla hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında fiyatlarında düşüş bekleniyor.

ÖTV İndiriminin Etkileri ve Uzman Görüşleri

Tek başına ÖTV indiriminin gelmesi durumunda bile, sıfır araçlarda 350 bin liralık bir fiyat avantajının yaşanacağı belirtiliyor. Uzmanlar, devletin mevcut bütçesi ile bu vergiden vazgeçmesinin zor bir ihtimal olduğunu ifade ediyorlar. Ancak, 2024 yılındaki ekonomik duruma bağlı olarak Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde böyle bir düzenlemenin gerçekleşmesi bekleniyor.

Araç alımı konusunda vatandaşların beklediği ÖTV indirimi ve ikinci el araç ithalatı gibi konular, hem araç piyasasını hem de ekonomiyi canlandırabilecek önemli adımlar. Bu gelişmeler, araç sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi için büyük bir fırsat olabilir. Özellikle yerel seçimler öncesinde bu tür bir düzenlemenin hayata geçmesi, araç piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu durum, araç almak isteyenler için umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

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