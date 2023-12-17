TEB'in Yepyeni Açıklaması: Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyasıyla Maddi Rahatlık Kapınızı Çalıyor!

TEB'in Yepyeni Açıklaması: Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyasıyla Maddi Rahatlık Kapınızı Çalıyor!

TEB'in Yepyeni Açıklaması: Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyasıyla Maddi Rahatlık Kapınızı Çalıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-12-2023 13:34

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), maddi rahatlık arayışında olan herkese kapılarını açıyor! TEB'in son derece avantajlı "Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası," sıfır faizle 20.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunarak 36 aya varan vadelerle ihtiyaçları karşılama şansı tanıyor. Bu benzersiz kampanya, %0'dan başlayan faiz oranları ve cazip koşullarla, yeni müşteri olma sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Detayları keşfetmek ve finansal hedeflere bir adım daha yaklaşmak için yazımızı okumaya devam edin!

Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası, 20.000 TL ve 6 ay vade için aylık %0'dan başlayan faiz oranı ile müşterileri bekliyor. Findeks notu 1879 ve üzeri olan, sigortalı yeni müşteriler için geçerli olan bu kampanya, 4 - 17 Aralık 2023 tarihleri arasında İnternet Şubesi veya Cepteteb Mobil üzerinden yapılan başvuruları kapsıyor. Faiz oranları müşterinin Findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir ve ihtiyaç kredisi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'i olup, bu ücret %15 BSMV içermektedir.

TEB'in yetkileri ve esneklikleri çerçevesinde, banka onaylanan kredinin kullanımı için son kararı alma, kefil ve ek belge talep etme, faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Kampanya tarihleri içinde başvuruda bulunan ve kredisi onaylanan müşteriler, kampanya dönemi içinde aynı faiz oranıyla kredi kullanma imkanına sahiptir.

Örnek Ödeme Tabloları:

KKB 1.879 ve Üzeri (Sigortalı) müşteriler için; 20.000 TL kredi tutarı, 6 ay vade süresi, %0,00 faiz oranıyla aylık 3.334,00 TL taksit tutarı, 115,00 TL tahsis ücreti (BSMV dahil), 270,42 TL sigorta ve 0,1707% efektif aylık maliyet oranı ile sunulmaktadır.

KKB 1.879 ve Üzeri (Sigortasız) müşteriler için; aynı şartlarda 20.000 TL kredi tutarı, 6 ay vade süresi, %2,00 faiz oranıyla aylık 3.644,00 TL taksit tutarı, 115,00 TL tahsis ücreti (BSMV dahil), 0 TL sigorta ve 2,7800% efektif aylık maliyet oranı ile kullanılabilir.

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