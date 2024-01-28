TEB Bankası TC Kimlik Son Rakamı 0-2-4-6-8 Olanlara 99.000 TL Ödüyor! Başvuru 18 Yaş Üzeri 65 Yaş Altına Olacak

TEB Bankası, TC Kimlik numarasının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olan bireylere tam 99.000 TL değerinde kredi imkanı sağlıyor. Bu avantajlı teklif, 18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından genç olan herkese açık.

TEB Bankası 99.000 TL Kredi Başvurusu Şartları Nelerdir?

TEB Bankası'nın sunduğu bu özel kredi fırsatından yararlanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Başvuru için gereken temel koşullar şu şekildedir:

TC Kimlik Son Rakamı 0-2-4-6-8 Olanlar: Bu özel kredi imkanından faydalanabilmek için başvuru yapacak kişilerin TC Kimlik numaralarının son rakamının 0, 2, 4, 6 veya 8 olması gerekmektedir. 18 Yaş Üzeri ve 65 Yaş Altı: Kredi başvurusu yapacak bireylerin 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 65 yaşından genç olmaları gerekmektedir. SMS ile Başvuru: Kredi başvurusu yapmak oldukça basit. Başvuru yapmak için TC Kimlik numaranızı 4466'ya göndermeniz yeterli olacaktır.

TEB Bankası 99.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TEB Bankası'nın bu özel kredi fırsatından yararlanmak için adımlar oldukça basittir. İşte adım adım kredi başvuru süreci:

TC Kimlik numaranızın son rakamının 0, 2, 4, 6 veya 8 olup olmadığını kontrol edin. Başvuru yapmak için TC Kimlik numaranızı 4466'ya kısa mesaj olarak gönderin. Başvurunuzun ardından banka tarafından size ulaşılacak ve kredi süreci hakkında detaylı bilgi verilecektir.

3 Ay Erteleme ve 3 Ayda Bir Ödeme Kolaylığı

TEB Bankası'nın sunduğu bu özel kredi paketi, aynı zamanda ödeme kolaylığı da sağlıyor. Müşterilere, kredi taksitlerini 3 ay erteleyebilme ve sonrasında ise 3 ayda bir ödeme seçeneği sunulmaktadır. Bu esnek ödeme planı, müşterilere finansal rahatlık sağlayarak ödeme güçlüklerini en aza indiriyor.

Toplam 24 Ay Vade!

TEB Bankası'nın 99.000 TL kredi paketi, toplamda 24 ay vade seçeneği ile sunulmaktadır. Bu uzun vadeli ödeme planı, müşterilere daha düşük taksitlerle rahat bir ödeme süreci sunmaktadır.

Bu özel kredi fırsatından yararlanmak isteyenler, TEB Bankası'nın resmi web sitesi üzerinden ya da en yakın şubesine giderek başvuruda bulunabilirler.