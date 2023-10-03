TCKN Sonu 8,6,4,2,0 Olanların Her Ay Aldığı Para ŞOK Edecek İşte Ekim Ayında Alacakları Tutarlar!

Devlet tarafından yapılan bir çok destek ödemesi TCKN'ye göre yapılıyor. Devlet dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşa bir çok destek ödemesi sunuyor. Engelli, yaşlı, kadın, çocuk demeden ihtiyaca göre şekillenen bir çok destek ödemesi bulunuyor. Bunlardan biri de engelli maaşı olarak blinirken milyonlarca vatandaş her ay düzenli olarak bu ödemeden faydalanıyor. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde engelli maaşı ile alakalı detaylar merak ediliyor. Engelli maaşı Ekim ayı ödemeleri ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onay verdiği bireylere ödenen engelli maaşı, engelli vatandaşın zorlu hayat koşullarını bir nebze olsun iyileştirmeyi hedeflemekte. Sosyal yardımlar arasında en çok dikkat çeken ödeme olarak bilinen engelli maaşı, engellilik derecesine, gelir durumuna ve yaş gibi kriterlere göre değişkenlik göstermektedir. Her ay düzenli olarak ödenen Engelli maaş artışı da enflasyon oranına göre artmaktadır. 2022 senesinden beri enflasyon oranlarının Bir Hayli artması engelli maaşının da artmasına Mahal vermiştir. 2022 senesine göre 2023 yılında engelli maaşı artı %10 artış ile ödenmeye başlamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan engelli maaşı 5157 TL'ye kadar ödenmektedir. Bireyin engel durumuna göre 1874 TL ile 5.157 TL aralığında ödeme sağlanmaktadır

ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK

Ekim ayının girmesi ile birlikte engelli maaşı ne zaman ödenecek sorusunu yanıtı merakla araştırılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası son rakamına göre ödenen engelli maaşı her ayın 5'İNDEN itibaren hak sahibinin banka hesaplarına ya da PTT hesaplarına aktarılmaktadır. E-devlet üzerinden de hesaplara engelli maaşının aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilebilmektedir.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

Engelli maaşından faydalanmak isteyen bireyin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi web sitesine başvuru yapabileceği gibi e-devlet üzerinden de başvurusunu tamamlayabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler arasında engelli sağlık kurulu raporu yer almaktayken gelir belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopisi de istenmektedir.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR ÖDENİYOR?

Engelli vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ödenen engelli maaşı ödemeleri engel oranına göre şu şekilde sağlanmaktadır;

%40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlara 1874 TL ödeme yapılacak.

%70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara 2.811 TL ödeme yapılacak.

Hafif silikozis hastalığı olan vatandaşa 4.050 TL ödeme yapılacak.

Orta dereceli silikozis hastalığı olan vatandaşa 4.629 TL ödeme yapılacak.

Ağır silikozis hastalığı olan vatandaşa 5.157 TL ödeme yapılacak.