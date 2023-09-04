TCKN 0,2,4,6,8 Olana Bayram Havası! Pazartesi Sabahı 30.000 TL Tanımlandı

Bankalar zaman zaman düzenledikleri kampanyaları ile birlikte müşteri sayısını arttırmayı planlıyor. Genel olarak ilk defa müşterisi olan vatandaşa sunulan ek ödemeler dikkat çekiyor. Bu kapsama geri ödemesiz kampanyalar dahil olurken, faizsiz ya da düşük faizli krediler dikkat çekiyor. TEB Bankası'da düzenlediği kampanya kapsamında yeni müşterilerine kavuşuyor. Yeni başvuran her bireye 30.000 TL ödeniyor.

TEB Bankası resmi internet sitesinde duyurulan yeni kampanya detayları ise sadece T.C kimlik numarası ile başvuru yapma şartına düşük faizli kredi olarak karşımıza çıkıyor. TEB ihtiyaç kredisi kapsamında düşük faizli kredi imkânında faydalanmak isteyen vatandaşın en yakın TEB Bankası'na başvurması ya da internet üzerinden müşteri numarası kullanarak yeni müşteri olması durumunda sağlanıyor.

TEB Bankası düşük faiz fırsatını yeni müşterisi olan tüm bireye sunarken 30.000 TL'ye kadar olan Kredi ihtiyaçlarınızı 1,89 faiz oranı ile sunuyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükselttiğini açıklamasına istinaden düzenlenen kampanya oldukça ilgi çekeceğe benziyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ ÇEKMENİN TEK ŞARTI VAR

Nakit ihtiyacınızı karşılamanız için Tek şart Kredi puanınızın yeterli olması olarak açıklanmış bulunuyor. Geliriniz ile diğer ödemelerinizin uyumlu olması durumunda bankanın sunduğu düşük faizli kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Esnek ödeme planları dahilinde vade atlama imkanı sunan TEB Bankası'nda kullandığınız kredinizin geri ödemesini 3 ay ertelemeli olarak yapabilirsiniz. Öte yandan bankanın resmi internet sitesinde yer alan kredi hesaplama aracı da size çekeceğiniz miktar ve geri ödeyeceğiniz tutar konusunda fayda sağlamaktadır.

TEB ihtiyaç kredisine 36 aya Varan uzun vade avantajları ile geri ödeyebilirsiniz ve bu ödemeleri de kendi bütçenize uygun olarak belirleyebilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar olan kredilerin vadesi 36 ay, 100.000 TL'ye kadar olan kredileri geri ödemesi 24 ay ve 100.000 TL'nin üzerinde çekilen kredilerin geri ödemesi ise 12 ayda yapılmaktadır. Kullanılan ihtiyaç kredisi faizi piyasadaki değişen faiz oranlarından etkilenmeyeceği gibi ödemeniz Kredi vadesi boyunca sabit kalacaktır