T.C. kimlik sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! Hesaplara 5.098 TL yatırıldı, 7.300 TL'ye çıkıyor: ATM ve PTT'den alabilirsiniz

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inden 31'ine kadar yapılmaktadır. Bu ödemeler, evde bakım hizmeti alan kişilere büyük bir destek sağlar ve yaşamlarını kolaylaştırır.

Maaşların Artışı

Ocak 2024'te yapılacak olan toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte memur maaşlarının yaklaşık olarak yüzde 40 artması bekleniyor. Bu artış, evde bakım maaşı alan kişileri de olumlu bir şekilde etkileyecektir. Şu an 5.098 TL olan evde bakım maaşı, bu zamla birlikte yaklaşık olarak 7.300 TL'ye çıkması beklenmektedir. Bu artış, evde bakım hizmeti veren kişilerin maddi durumunu iyileştirecektir.

Maaş Sorgulama

Evde bakım aylığı ödemelerini E-Devlet üzerinden sorgulamak mümkündür. TC kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle giriş yaparak "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu özellik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bulunmaktadır.

Evde Bakım Maaşı Alma Şartları

Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekir.

Engelli veya yaşlı yakınına sahip olunmalı ve bu kişi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kurulu raporuna sahip olmalıdır. Gelir testine tabi tutulmalıdır ve kişinin aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır. Başvuru yapan kişi, başka bir sosyal güvenceye sahip olmamalıdır. Evde bakım hizmeti başka bir kurumdan alınmamalıdır.

Başvuru için ikamet edilen il veya ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi'ne gidilerek gerekli belgeler teslim edilmelidir. Başvuru sonucunda olumlu bir sonuç alındığında evde bakım maaşı ödemeleri başlatılır.

Sonuç olarak, evde bakım maaşı, engelli veya yaşlı yakınlarını evde bakım hizmeti vererek destekleyen kişilere önemli bir maddi destek sağlayan bir sosyal yardımdır. Bu maaşın artışı, alıcılarının yaşam kalitesini olumlu bir şekilde etkileyecektir. Ayrıca, maaş ödemelerini E-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz.