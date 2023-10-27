TC kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlara az önce duyuru geldi: PTT'den 600 TL ödemenizi alın!

Doğum yardımı, Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir sosyal destek programıdır. Bu program, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve çocuk sahibi olmalarını teşvik etmek amacıyla uygulanmaktadır. Doğum yardımı başvuruları oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir ve ailelerin bu destekten yararlanabilmesi için belirli şartlar bulunuyor.
Doğum yardımı başvuru şartları şu şekildedir:
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Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak: Doğum yardımı alabilmek için başvuru yapan anne veya babanın Türk vatandaşı olması veya Mavi Kart sahibi olması gerekmektedir.
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Anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması: Anne veya baba ya da her ikisi de Türk vatandaşı olmalı veya Mavi Kart sahibi olmalıdır.
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15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek: Doğum yardımı alabilmek için çocuğun canlı doğumunun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
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Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması: Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Doğum izni başladıktan sonra işten ayrılanlar doğum yardımı alamazlar.
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Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması: Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırmış olması gerekmektedir.
Doğum yardımı almak isteyen kişiler, yukarıdaki şartları sağladıklarında başvuru yapabilirler. Başvurular için aşağıdaki adımları takip etmek gerekiyor.
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Canlı doğumdan sonra çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kayıt işlemi yapılır.
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Doğum yardımı dilekçesi eksiksiz olarak doldurulur ve posta yoluyla gönderilir.
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Bu evrakları tamamlayan kişiler, başvurularını Sosyal Hizmetler Merkezi veya e-devlet üzerinden yapabilirler.
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Yurt dışında yaşayanlar ise konsolosluklar yoluyla başvurularını gerçekleştirebilirler.
Doğum yardımı miktarları ise şu şekildedir:
- Birinci çocuk için 300 TL
- İkinci çocuk için 400 TL
- Üçüncü çocuk için 600 TL
Doğum yardımı annenin Ziraat Bankası hesabına yatırılmaktadır. Paranın yatıp yatmadığını kontrol etmek için "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
Doğum yardımı başvurularınızı e-devlet üzerinden sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- e-Devlet kapısına giriş yapın.
- "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" hizmetlerine tıklayın.
- "Doğum Yardımı Sorgulama" seçeneğini seçin.
- T.C. kimlik numaranızı ve diğer bilgilerinizi girerek başvurunuzu sorgulayabilirsiniz.