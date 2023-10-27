TC kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlara az önce duyuru geldi: PTT'den 600 TL ödemenizi alın!

Doğum yardımı, Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir sosyal destek programıdır. Bu program, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve çocuk sahibi olmalarını teşvik etmek amacıyla uygulanmaktadır. Doğum yardımı başvuruları oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir ve ailelerin bu destekten yararlanabilmesi için belirli şartlar bulunuyor.

Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak: Doğum yardımı alabilmek için başvuru yapan anne veya babanın Türk vatandaşı olması veya Mavi Kart sahibi olması gerekmektedir.

Anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması: Anne veya baba ya da her ikisi de Türk vatandaşı olmalı veya Mavi Kart sahibi olmalıdır.

15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek: Doğum yardımı alabilmek için çocuğun canlı doğumunun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması: Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Doğum izni başladıktan sonra işten ayrılanlar doğum yardımı alamazlar.