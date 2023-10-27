Advert

TC kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlara az önce duyuru geldi: PTT'den 600 TL ödemenizi alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve çocuklu ailelere yönelik destekleriyle toplumun refah düzeyini artırmaya devam ediyor. Doğum yardımı da bu desteklerden biri olarak veriliyor.

TC kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 olanlara az önce duyuru geldi: PTT'den 600 TL ödemenizi alın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 08:38

Doğum yardımı, Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir sosyal destek programıdır. Bu program, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek ve çocuk sahibi olmalarını teşvik etmek amacıyla uygulanmaktadır. Doğum yardımı başvuruları oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir ve ailelerin bu destekten yararlanabilmesi için belirli şartlar bulunuyor. 

Doğum yardımı başvuru şartları şu şekildedir:

  1. Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmak: Doğum yardımı alabilmek için başvuru yapan anne veya babanın Türk vatandaşı olması veya Mavi Kart sahibi olması gerekmektedir.

  2. Anne veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması: Anne veya baba ya da her ikisi de Türk vatandaşı olmalı veya Mavi Kart sahibi olmalıdır.

  3. 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştirmek: Doğum yardımı alabilmek için çocuğun canlı doğumunun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

  4. Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması: Doğum izni başlamadan önce kadının bir işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Doğum izni başladıktan sonra işten ayrılanlar doğum yardımı alamazlar.

  5. Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olması: Kadının doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırmış olması gerekmektedir.

Doğum yardımı almak isteyen kişiler, yukarıdaki şartları sağladıklarında başvuru yapabilirler. Başvurular için aşağıdaki adımları takip etmek gerekiyor. 

  1. Canlı doğumdan sonra çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kayıt işlemi yapılır.

  2. Doğum yardımı dilekçesi eksiksiz olarak doldurulur ve posta yoluyla gönderilir.

  3. Bu evrakları tamamlayan kişiler, başvurularını Sosyal Hizmetler Merkezi veya e-devlet üzerinden yapabilirler.

  4. Yurt dışında yaşayanlar ise konsolosluklar yoluyla başvurularını gerçekleştirebilirler.

Doğum yardımı miktarları ise şu şekildedir:

  • Birinci çocuk için 300 TL
  • İkinci çocuk için 400 TL
  • Üçüncü çocuk için 600 TL

Doğum yardımı annenin Ziraat Bankası hesabına yatırılmaktadır. Paranın yatıp yatmadığını kontrol etmek için "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Doğum yardımı başvurularınızı e-devlet üzerinden sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. e-Devlet kapısına giriş yapın.
  2. "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" hizmetlerine tıklayın.
  3. "Doğum Yardımı Sorgulama" seçeneğini seçin.
  4. T.C. kimlik numaranızı ve diğer bilgilerinizi girerek başvurunuzu sorgulayabilirsiniz.
Benzer Haberler
Dolarda kantarın topuzu kaçıyor! Selçuk Geçer doların alev alacağı tarihi duyurdu: Önce 46 sonra 61 TL'yi görecek Dolarda kantarın topuzu kaçıyor! Selçuk Geçer doların alev alacağı tarihi duyurdu: Önce 46 sonra 61 TL'yi görecek
Türkiye'de daha ucuzu satılmıyor! Fiyatı duyan peynir ekmek gibi alıyor: Herkesin istediği aile arabası Türkiye'de daha ucuzu satılmıyor! Fiyatı duyan peynir ekmek gibi alıyor: Herkesin istediği aile arabası
Milyonlarca kiracı bu haber size! Ev sahiplerini ekarte eden formül ortaya çıktı! Sizi evden çıkaramazlar Milyonlarca kiracı bu haber size! Ev sahiplerini ekarte eden formül ortaya çıktı! Sizi evden çıkaramazlar
Herkes bekliyordu düzenleme geliyor: Emeklilik yaşları 6 yıl azalacak! Herkes bekliyordu düzenleme geliyor: Emeklilik yaşları 6 yıl azalacak!
ING Bank emekliye hızır gibi yetişti: 8500 TL + 4000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL faizsiz nakit avans ING Bank emekliye hızır gibi yetişti: 8500 TL + 4000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL faizsiz nakit avans
Emekliye çift maaş müjdesi az önce duyuruldu: 2000 öncesi ve 2000 sonrası sigorta girişi olanlar şak diye alıyor Emekliye çift maaş müjdesi az önce duyuruldu: 2000 öncesi ve 2000 sonrası sigorta girişi olanlar şak diye alıyor
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."