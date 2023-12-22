TC Kimlik Son Rakamlarınız 0-2-4-6-8 Olarak Bitiyorsa, Bu Haberi Sabah Size Verdiler: IBAN Numaranıza Para Yatacak 

IBAN numarasına yapılacak olan ödemeler ile ilgili duyuru yapıldı. Başvuru yapacak olan kişilere hemen ödeme verilecek. İşte detaylar...

TC Kimlik Son Rakamlarınız 0-2-4-6-8 Olarak Bitiyorsa, Bu Haberi Sabah Size Verdiler: IBAN Numaranıza Para Yatacak 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-12-2023 08:35

TC kimlik son rakamlarına göre ödeme alacak olan herkes için başvuru yapılacak ve bu başvuru sonrasında kredi notunuza göre 30.000 TL'ye kadar ödeme verilecek. Acil para ihtiyacı olan herkes için başvuru yapması durumunda kredi alabileceği bu yeni kampanyada nakit kredi kullanmak isteyenlere hemen aynı gün içinde destek verilecektir. TC kimlik son rakamlarına göre işlem yapılacak ve bu ödemeler vatandaşlara kullandırılmak üzere hazırlanacaktır. Yapı Kredi Bankası, Yaptığı yeni kredi ödemelerinde özellikle bireysel müşterilerin daha önce kendi bankası üzerinden kredi ürünleri kullanıp, Düzenli ödemeler yapması durumunda hızlı ve anında kredi vereceğini açıkladı. Ayrıca bu kişiler, düşük faizlerle kredi alabilecekleri duyuruldu.

TC KİMLİK İLE KREDİ BAŞVURUSU 

TC kimlik numarası son hanesi 0-8 arasında olanlar için Yapı Kredi Bankası duyuru yaptı. Başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç verilecektir. Kredi notu 1500 ve üzerinde olan kişiler onay alarak bu bankadan gelir belgesiz kredi kullanabileceklerdir. Başvurularda en kolay işlem SMS ve Mobil kredi olarak göze çarpıyor.

  • Mobil kredi: Yapı kredi bankası üzerinden mobil kredi, sadece banka hesabı olanlara verilen bir kredi türüdür. Başvuru mobil uygulama üzerinden yapılır ve onaylanan krediler IBAN numarasına yatar.
  • SMS KREDİ: SMS ile kredi başvurusu için 4411 numarasına Bireysel TC kimlik numarası Aylık gelir ve Doğum tarihi yazarak göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Bu kolay kredi başvuru yöntemleri ile birlikte başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan kredileri dilediğiniz zaman hesaba atabileceksiniz. 

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