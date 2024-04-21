TC Kimlik Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar İçin Duyuru O Bankadan Yapıldı! Emekliler de Alacak! 

TC Kimlik Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar İçin Duyuru O Bankadan Yapıldı! Emekliler de Alacak! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-04-2024 11:00

TC Kimlik Son Rakamları 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 Olanlar İçin Duyuru O Bankadan Yapıldı! Emekliler de Alacak!  Denizbank tarafından başlatılan yeni kredi kampanyası ile birlikte TC kimlik numaranıza göre ödeme verileceği açıklandı. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler başvuru yaparak hemen aynı gün içinde destek alacak. 50 bin TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. 

DENİZBANK KREDİ KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 50 BİN TL KREDİ NASIL ALINIR? 

Denizbank üzerinden TC kimlik numaranız sorgulaması sonrasında kredi onayı alacak olan kişiler, kredi notunun 1200 ve üzerinde olması durumunda işlem yapacaklardır. Kredi notu düşük olan kişiler onay alamaz.

Kredi notu yüksek olan kişiler ise 50 bin TL kredi onayı almak için bankaya gitmeden de kredi başvurusu yapabilir. SMS ile kredi başvurusu yapabilir ve hemen sonucu öğrenebilirsiniz. 

SMS ile kredi başvurusu için Kredim TC kimlik ve Doğum tarihi yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde 5 dakika için kredi sonucunuzu öğrenecek ve kredi onayı alacaksınız. Onaylanan krediyi banka şubelerinden veya bankaya gitmeden de mobil uygulamadan alabilirsiniz. 

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