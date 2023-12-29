TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar 15000 TL alacak!

TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar 15000 TL alacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-12-2023 21:08

Akbank ve Denizbank, yeni bir kampanya ile vatandaşlara gelir belgesiz ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Bu özel kampanya, bireysel kredi kullanmak isteyenlere kolaylık ve hız sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup, başvurular kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulama ile gerçekleştiriliyor.

Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bilgiye göre, vatandaşlar cep telefonları aracılığıyla kısa mesaj göndererek ne kadar kredi onayı aldıklarını öğrenebilecekler. Basit bir adımla, "Kredi" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını ekleyen kişiler, bu mesajı 44 25 numarasına göndererek onay durumlarını anında öğrenebilirler.

Denizbank da benzer bir şekilde, cep telefonları üzerinden mesaj gönderme veya bankanın resmi internet sitesinden ücretsiz olarak doldurulan kredi başvuru formu aracılığıyla hızlı bir başvuru süreci sunuyor. Denizbank müşterisi olanlar, deniz mobil uygulaması üzerinden kolayca işlemlerini tamamlayarak ihtiyaçları olan parayı anında elde edebilirler. Kampanya kapsamında, 15.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay vadeli özel bir üst limit vade sayısı belirlenmiştir.

Her iki bankanın da bu kredi kampanyası, vatandaşlara şube ziyareti yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak dijitalleşmeye önem veriyor. Banka müşterisi olmayanlar dahi internet üzerinden kolayca başvuruda bulunabilir ve ihtiyaçlarına yönelik uygun ödeme planlarıyla kredi kullanabilirler.

Akbank ve Denizbank'ın başlattığı bu özel kredi kampanyası, gelir belgesi sunma zorunluluğu olmaksızın ihtiyaç sahiplerine finansal destek sunmaktadır. Hızlı, kolay ve güvenilir başvuru süreçleriyle vatandaşlar, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bu fırsattan yararlanabilirler.

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