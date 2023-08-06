TC kimlik numarasını ibraz edenlere 7-8-9-10 Ağustos'ta acil nakit para ödemesi yapılacak!

Finansal ihtiyaçlar aniden ortaya çıkabilir ve bazen hızlı çözüm gerekebilir. İşte tam da bu noktada QNB Finansbank'un yeni kampanyası devreye giriyor! "Acil Kredi" kampanyası sayesinde, nakit ihtiyacınızı uygun faiz oranlarıyla karşılayabilir, kredi ödemelerinizi hızla hesabınıza aktarabilirsiniz.

Cep Telefonunuzla SMS İle Başvurunuzu Hemen Yapın

Bu kampanya kapsamında cep telefonunuzun kolaylığıyla kredi başvurusu yapma imkanını elde ediyorsunuz. Sadece birkaç adımda başvurunuzu tamamlayabilir ve ihtiyaç kredisine sahip olabilirsiniz. Yüksek bir kredi puanına sahipseniz, işlemleriniz daha da hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

Başvurunuz Onaylandığında Hemen Hesabınıza Aktarım

QNB Finansbank, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kredi işlemlerini hızlandırıyor. Başvurunuzun onaylandığı anda, krediniz hemen hesabınıza aktarılacak. Böylece nakit ihtiyacınızı anında karşılayabilirsiniz. En yakın QNB Finansbank şubesine giderek de başvurunuzu tamamlayabilir ve onaylandıktan sonra istediğiniz zaman kredinizi kullanabilirsiniz.

Kolay ve Hızlı Başvuru Yöntemleri

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için birden fazla yöntem mevcuttur. Banka şubeleri, SMS sistemi, internet sitesi ve online internet bankacılığı gibi çeşitli kanalları kullanarak kolayca başvuru yapabilirsiniz. Özellikle SMS sistemi, hızlı ve pratik bir yol sunarak kredi başvurusunu yapmanızı sağlar.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Kredi başvurusu için TC kimlik numaranızı 5030 numarasına göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz. QNB Finansbank, başvurunuzu hızlı bir şekilde değerlendirerek size en kısa sürede dönüş yapacak. Başvurunuz onaylandığında, kimlik belgesiyle en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilir veya internet bankacılığı üzerinden kolayca işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.