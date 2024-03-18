TC Kimlik Numarasına 14050 TL Ödeme Yattı! 

TC Kimlik Numarasına 14050 TL Ödeme Yattı! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 21:07

TC kimlik numarası üzerinden nakit para almak isteyenler için yeni bir destek geldi. Bankalar son zamanlarda başvuru yapacak olan kişilere 14050 TL ödeme yapacağını açıkladı. TC kimlik numarası üzerinden başvurunuzu yapabileceğiniz ve kredinizi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda kredi notu önemli rol oynuyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan herkes için başvuru yapılarak alınacak bu ihtiyaç kredileri, uygun faizlerle ödemeleri hesaplara atıyor ve nakit kredi kullanımı sunuyor. Bankalar ise TC kimlik sorgulaması sonrasında, banka faiz oranlarını da kişilerin kredi notuna göre belirliyor...

Denizbank 14050 TL Nakit Kredi Başvurusu 

Denizbank SMS ile kolay bir şekilde sizlere destek verecektir. 14050 TL ödeme alacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde ödeme vermektedir. Denizbank 14050 TL ödeme almak isteyenlere hemen aynı dakika içinde onay verir. SMS ile kredi başvurusu yapmak için KREDİM yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, Bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Bu şekilde Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 

Akbank 14050 TL Nakit Kredi Başvurusu 

Akbank üzerinden başvuru yapacak olanlar, Hem akbank direkt uygulamasını kullanabilirler hem de bankanın SMS kredi servisini kullanabilirler. SMS ile Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için Kredi yazın boşluk bırakın ve 11 haneli TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı hemen hesaba atın! Bu şekilde kredi başvurusunu yapmak istiyorsanız 4425 numarasına mesaj atmanız gerekiyor. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de 18 yaş üzerinde olan tüm TC vatandaşları ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. 

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