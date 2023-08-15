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TC kimlik numarası son hanesi 1-2-3-4-5 ve üzeri olan herkes 97.000 TL ödeme alacak! SMS atmanız yeterli!

Yapı Kredi Bankası, 97.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için harika bir kampanya başlattı.

TC kimlik numarası son hanesi 1-2-3-4-5 ve üzeri olan herkes 97.000 TL ödeme alacak! SMS atmanız yeterli!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-08-2023 23:21

SMS atmanız yeterli! TC kimlik numarası son hanesi 1-2-3-4-5 ve üzeri olan herkes 97.000 TL ödeme alacak-  Yapı Kredi Bankası, 97.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için harika bir kampanya başlattı. Bu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi paketleri ile hızlıca ödeme alabileceğiniz bir fırsat sunuluyor. Detaylar aşağıda:

Hızlı ve Uygun Koşullarla İhtiyaç Kredisi Fırsatı

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası, vatandaşlara 97.000 TL'ye kadar hızlıca ödeme alabilme şansı sunuyor. 24 ay vadeli veya 36 ay vadeli kredi paketlerinden size uygun olanı seçerek anında finansal çözüme kavuşabilirsiniz.

Banka Müşterilerine Özel Avantajlar

Yapı Kredi Bankası müşterisiyseniz, daha da avantajlı kredi paketleri ile tanışabilirsiniz. 97.000 TL 24 ay vadeli kredi kampanyasına katılarak başvurularınızı hızla gerçekleştirebilir ve istediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz. Bu özel fırsatı kaçırmamak için nisan ayı sonuna kadar kimlik numaranızı kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Adımları Nasıl Atılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, 97.000 TL'lik kredi fırsatından yararlanmak için banka hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturabilirler. Bu şifre ile hızlıca kredi başvurularını tamamlayabilirler. Ayrıca, SMS ile de kolayca bireysel kredi başvurusu yapabilirsiniz.

SMS İle Hızlı Başvuru

Yapı Kredi Bankası SMS ile bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara hızlı bir çözüm sunuyor. Cep telefonunuzdan ücretli bir mesaj göndererek ne kadar kredi onayı alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Basit adımlarla başvurunuzu tamamlamak için:

  1. "Bireysel" yazın ve boşluk bırakın.
  2. T.C. kimlik numaranızı yazın ve boşluk bırakın.
  3. Aylık gelirinizi yazın ve tekrar boşluk bırakın.
  4. Doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak yazın.
  5. Bu bilgileri 44 11 numarasına mesaj gönderin.

Başvurunuz onay aldıktan sonra, hesabınıza hızlı bir şekilde ne kadar kredi alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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