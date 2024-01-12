TC kimlik numaranıza Nakit ödeme yattı!

Yapı Kredi Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşları sevindirecek bir kampanya başlattı. "Destek Kredisi" adını taşıyan bu yeni kampanya ile banka müşterileri, 25.000 TL'ye kadar düşük faizli kredilere kolayca ulaşabilecekler. Başvuruların çarşamba ve perşembe günleri alındığı bu kampanya, hızlı onay süreci ve kolay başvuru imkanları ile dikkat çekiyor. Detaylara göz atalım.

Kampanya Ayrıntıları:

Kolay Başvuru İmkanı: Yapı Kredi Bankası müşterileri, banka şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden SMS veya mobil uygulama aracılığıyla hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirler. Bu basit başvuru süreci sayesinde, nakit ihtiyaçlarına anında çözüm bulabilecekler. Onay Süreci ve Ödeme Planları: Başvuru sonrasında onay alınması durumunda, müşteriler 12 ay, 24 ay veya 36 ay vadeli ödeme planları arasından seçim yapabilirler. Bu esneklik, bireylere ödeme konusunda rahat bir planlama imkanı sunuyor. Başvuru Şartları: Başvuru yapacak kişilerin dikkat etmeleri gereken şartlar arasında, uygun kredi sicili veya 1500 ve üzeri kredi puanı bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan müşteriler, aynı gün içinde kredi onayı alarak ihtiyaçlarına hızlıca çözüm bulabilirler.

Hızlı Başvuru Adımları: