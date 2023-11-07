TBMM'den onay verildi! 15.500 TL emekli ödemeleri 8-9-10 Kasım'da yatıyor

Bu kapsamda, kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT'nin emekli vatandaşlara özel sunduğu ek ödeme imkanları, emeklilerin yüzünü güldürüyor.

Emekliler için Ek Ödeme Fırsatı

Resmi Gazete aracılığıyla duyurulan bilgiler ışığında, kamu bankaları emeklilere yönelik ek ödeme imkanları sunuyor. Emekli vatandaşlar, bu fırsatı değerlendirerek, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak veya beklenmedik harcamalarını finanse etmek için 15.500 TL'ye kadar ek kaynak elde edebilirler.

Emekli maaşı alan vatandaşlar, kendi bankalarına giderek ya da çevrimiçi platformlar üzerinden bu fırsattan yararlanmak için kolayca başvurabilirler. Başvuruların sonucunda, uygun bulunan emeklilere 15.500 TL'ye kadar ek ödeme yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca, ödemelerin ilk 3 ay ertelenmiş olması, bütçe yönetimi açısından ek bir avantaj sağlıyor.

Bankalar Üzerinden Hızlı Başvuru

Emekli vatandaşlar, maaş hesaplarını kullanarak, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT üzerinden başvurularını rahatlıkla yapabilirler. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan başvurular sayesinde işlemler hızlıca sonuçlandırılıyor ve onaylanan kredi miktarı kısa sürede hesaplara aktarılıyor.

PTT Üzerinden SMS ile Başvuru Kolaylığı

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için de benzer kolaylıklar mevcut. PTT şubesine gitmeye gerek kalmadan, sadece bir SMS atarak kredi başvurusunda bulunabilirler. TC kimlik numaraları ile birlikte "PTT" yazıp 30 50 numarasına mesaj göndermeleri başvuru için yeterlidir.

15.500 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank, %3,75 faiz oranı ile sunulan ihtiyaç kredisi ile dikkat çekiyor. Aylık 921,74 TL taksit ödemesiyle ve toplam 33.260,14 TL geri ödeme imkanı sunan bu kredi, emekliler için uygun koşullar barındırıyor.

Halkbank Hızlı Kredi

Halkbank'ın %3,89 faiz oranıyla sunduğu Hızlı Kredi, aylık 943,60 TL taksit ödemeleri ve toplamda 34.058,72 TL geri ödeme planıyla emeklilerin finansal ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılıyor.

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Ziraat Bankası tarafından emeklilere sunulan tüketici kredisi, %4,14 faiz oranı ile aylık 983,16 TL taksit ödemeleri ve toplamda 35.471,26 TL geri ödeme seçeneği ile emeklilerin bütçelerine uygun seçenekler arasında yer alıyor.