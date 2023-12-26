TBMM'den Çalışan Emeklilere Müjdeli Karar: 5 Bin Lira İkramiye Onaylandı!

TBMM'den Çalışan Emeklilere Müjdeli Karar: 5 Bin Lira İkramiye Onaylandı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-12-2023 20:34

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, ekonomiye dair önemli bir adım atılarak kabul edilen kanun teklifi içindeki 55. madde, çalışan emeklilere yönelik sevindirici bir gelişmeyi içeriyor. Bu madde, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini öngörüyor. Ekonomik rahatlama ve destek amacı güden bu karar, Türkiye genelinde çalışan emekliler arasında memnuniyetle karşılanıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifinin 55. maddesi, çalışan emeklilere yönelik bir ikramiye ödemesini içeriyor. Bu ikramiye tutarı 5 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Kabul edilen madde, çalışan emekliler arasında heyecan ve sevinçle karşılanırken, ekonomik zorluklarla mücadele eden bireylere destek olma amacını taşıyor.

Çalışan emeklilere yönelik bu ikramiye, ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde maddi rahatlama sağlamayı hedefliyor. 55. madde ile getirilen bu destek, emeklilerin ekonomik koşullarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Onaylanan bu karar, Türkiye genelinde çalışan emekliler arasında olumlu bir etki yaratırken, aynı zamanda ekonomik canlanmaya da katkı sağlamayı hedefliyor.

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