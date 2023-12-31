TBMM Onayıyla Yılbaşı Sürprizi: Emeklilere 14.000 TL Hediye!

TBMM Onayıyla Yılbaşı Sürprizi: Emeklilere 14.000 TL Hediye!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-12-2023 12:47

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan yeni emekli kampanyası, ülkemizin emekli vatandaşları için müjdeli bir haber getiriyor. Artık emekli maaşı alan vatandaşlar, yılbaşı için nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere devlet destekli faiz oranlarından faydalanarak, sadece kamu bankaları ve PTT üzerinden 14.000 TL'ye kadar kredi alabilecekler.

Devlet Destekli Faiz Oranları ve Kamu Bankaları İle Emekli Kredisi:

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, daha önce kredi ve kredi kartı kullanarak düzenli ödemeler gerçekleştirmişlerse, kredi puanları uygun olduğu takdirde kendi bankaları üzerinden gelir belgesiz emekli kredisi alma imkanına sahiptir. Bu kampanya kapsamında şartlara uygun olan tüm vatandaşlar, başvurularını yaptıktan hemen sonra aynı gün içinde ödemelerini alabilirler. Bankalar, bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak ödemelerini en uygun faiz oranları ile gerçekleştirmeleri için vatandaşlara destek olmaktadır.

PTT Üzerinden Emekli Maaşı Alanlara Kolay Başvuru Yolu:

Emekli maaşı PTT üzerinden alan vatandaşlar, kredi başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebilirler. PTT'ye giderek veya cep telefonlarından mesaj atarak başvurularını yapabilirler. PTT'ye başvuru yapmak isteyenler, "PTT boşluk T.C. kimlik numarası" yazıp 30 50 numarasına mesaj atarak kredi başvurularını anında gerçekleştirebilir ve başvurularının onay durumunu öğrenebilirler.

PTT Şubelerinden Yeni Kredi Limitlerini Öğrenmek:

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek daha önce kullanmış oldukları kredileri gözden geçirebilir ve kendileri için hazırlanan yeni kredili limitlerini öğrenebilirler. İhtiyaçları doğrultusunda bu limitleri onay alırlarsa, istedikleri zaman PTT gişeleri üzerinden bu parayı kullanabilirler.

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