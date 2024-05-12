TBMM onayından geçti: 100.000 TL'ye kadar TC vatandaşlarına BORÇ KAPATMA Kredisi ödenecek!

TBMM onayından geçti ve artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yeni bir umut kapısı aralanıyor: 100.000 TL'ye kadar TC vatandaşlarına BORÇ KAPATMA Kredisi! Hem Ziraat Bankası hem de Vakıfbank, bu tarihi fırsatı sunmak için hazır.

Artık maddi sıkıntılarınızdan kurtulmanın tam zamanı. Hem Ziraat Bankası hem de Vakıfbank, 100 bin TL borç kapatma kredisi ile borçlarınızı tek seferde kapatmanıza olanak tanıyor. Bu fırsatı kaçırmayın ve yeni bir finansal başlangıç yapmanın keyfini çıkarın.

Ziraat Bankası, yıllardır güvenilir ve müşteri odaklı hizmetiyle tanınan bir kuruluştur. Şimdi ise daha da ileri giderek, 100 bin TL borç kapatma kredisi ile müşterilerine destek oluyor. Bu kredi sayesinde, farklı kredi kartı borçlarınızı veya diğer borçlarınızı tek bir çatı altında toplayabilir ve daha uygun faiz oranlarıyla ödemeye başlayabilirsiniz.

Vakıfbank, finansal çözümleriyle Türkiye'nin önde gelen bankalarından biridir. Şimdi ise 100 bin TL borç kapatma kredisi ile müşterilerine bir adım daha ileri gitme fırsatı sunuyor. Bu kredi sayesinde, farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altında toplama ve daha uygun ödeme koşullarıyla yeni bir finansal sayfa açma şansına sahip olacaksınız.