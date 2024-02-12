TBMM Meclis Onayından Geçti! Emeklilerin IBAN Numarasına 12300 TL Ödemeler Yatacak! Sabah 08.30'dan Sonra

TBMM Meclis Onayından Geçti! Emeklilerin IBAN Numarasına 12300 TL Ödemeler Yatacak! Sabah 08.30'dan Sonra
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2024 22:33

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından alınan kararla birlikte, emeklilere yönelik müjdeli bir haber geldi. Artık Emeklilere 12300 TL Nakit Avans verilmesi için çalışmalar tamamlanarak, TBMM Meclis onayından geçti. Bu kapsamda, Ziraat Bankası hesabı olan emekliler, sabah 08.30'dan sonra IBAN numaralarına ödemelerini alabilecekler.

Emekliler için önemli bir adım olan bu uygulama, emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletmeyi hedefliyor. Özellikle Ziraat Bankası hesabı olan emekliler, belirli bir prosedürü tamamlayarak 12300 TL Nakit Avans talep edebilecekler.

Nasıl Başvurulacak?

Nakit avans için başvurular oldukça kolay. Ziraat Bankası'nın belirlediği başvuru kanallarını kullanarak, emekliler başvurularını tamamlayabilecekler. Başvuruların sonucunda onay alan emekliler, kısa bir süre içerisinde ödemelerini alabilecekler.

Emeklilere Sunulan Avantajlar

Bu uygulama ile birlikte, emeklilere sunulan birçok avantaj bulunuyor. Öncelikle, acil nakit ihtiyacı olan emekliler için büyük bir destek sağlanıyor. Ayrıca, ödemelerin IBAN numaralarına yapılacak olması, işlem süreçlerini hızlandırarak emeklilerin zaman kaybını önlemeye yardımcı olacak.

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