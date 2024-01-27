TBMM geçti: Emeklilere yeni zam oldu!

TBMM geçti: Emeklilere yeni zam oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2024 12:39

Meclis'ten geçen yeni yasa, işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarına etkileyici bir artış getiriyor. Yapılan düzenleme ile işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarındaki artış oranı yüzde 37,56'dan yüzde 49,25'e çıkarıldı. Bu önemli düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında farklılık oluşturacak.

Aylıklardaki Artış Detayları:

Yasa teklifi kapsamında gerçekleştirilen düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan artış, emeklilerin aylık bütçelerine olumlu bir etki yapacak. Yüzde 49,25'lik bu artışın işçi ve esnaf emeklilerine sağladığı maaş farkı, aylık bazda yaklaşık bin 300 lira olacak.

Refah Payı ve Emekli Başına Yıllık Etkisi:

Yapılan düzenleme, emeklilere yıllık bazda refah payı da sunuyor. Bu kapsamda, 13 milyon civarındaki SSK ve Bağ-Kur emeklisine sağlanacak refah payının, emekli başına yıllık düzeyde ortalama 15 bin lira olması öngörülüyor. Bu durum, emeklilerin maddi durumlarına önemli bir destek sağlayacak.

Finansman ve Maliyet Hesaplamaları:

Düzenleme kapsamındaki maliyetin finansmanı için ise belirli bir planlama yapıldı. Yapılan zammın yüzde 49,25'lik bölümü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanırken, yüzde 11,69'luk bölümü ise Hazine'den sağlanacak. Bu finansman modeli, hem emeklilere daha yüksek aylıklar sunmayı hem de bütçe dengelerini korumayı hedefliyor.

İstihdam Teşviki ve Ekonomik Etkiler:

Meclis Genel Kurulu'ndan geçen yasa, aynı zamanda ekonomik etkileriyle dikkat çekiyor. Yasanın sağladığı istihdam teşviki ile yıllık 650 bin ilave istihdam öngörülüyor. Bu teşvikin devamı için maliyet 2024, 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla 24,6 milyar lira, 32,7 milyar lira ve 37,6 milyar lira olarak hesaplanmış durumda. Bu durum, ekonomideki istikrarın korunması ve istihdamın artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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