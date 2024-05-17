Tatil Planlarınız İçin Büyük Fırsat: İş Bankası’ndan 7.500 TL’ye Varan MaxiPuan Hediyesi!

Yaz tatili planlarınızı yaparken, konaklama harcamalarınızı avantajlı hale getirmek mi istiyorsunuz? İş Bankası, müşterilerine eşsiz bir fırsat sunarak tatil harcamalarınızı daha cazip hale getiriyor. Bankanın duyurduğu kampanya kapsamında, belirli şartları sağlayan müşteriler 7.500 TL’ye varan MaxiPuan kazanma şansına sahip olacak. Akaryakıttan konaklamaya kadar her ay yenilenen kampanyalarıyla dikkat çeken İş Bankası, bu kez tatil planı yapan müşterilerine büyük bir avantaj sağlıyor.

İş Bankası’nın Yeni Kampanyası: Tatil Harcamalarınıza MaxiPuan Hediyesi

İş Bankası, Bankamatik Kartı ve Maximum Kart sahiplerine yönelik sunduğu bu kampanya ile ETS Tur’un seçili otellerinde yapılacak konaklamalarda büyük fırsatlar sunuyor. 01 Mayıs – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek konaklamalar için 01 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ETS’deki belirli otellerde yapılacak ödemeler için geçerli olacak kampanya, tatil harcamalarınızı daha ekonomik hale getirmeyi amaçlıyor. İş Bankası’nın kampanyası kapsamında belirli tutarlarda harcama yapan müşteriler, harcama tutarına göre değişen miktarlarda MaxiPuan kazanabilecekler.

MaxiPuan Kazanma Şartları ve Detayları

İş Bankası’nın sunduğu bu kampanya kapsamında, Bankamatik Kartı ve Maximum Kart ile ETS’nin seçili otellerinde yapılacak harcamalar üzerinden MaxiPuan kazanabilirsiniz. Harcama tutarınıza göre kazanabileceğiniz MaxiPuan miktarları şu şekildedir:

35.000 TL – 49.999 TL arası peşin, 3 veya 6 taksitli ilk alışverişe 2.500 TL MaxiPuan

50.000 TL – 99.999 TL arası peşin, 3 veya 6 taksitli ilk alışverişe 5.000 TL MaxiPuan

100.000 TL ve üzeri peşin, 3 veya 6 taksitli ilk alışverişe 7.500 TL MaxiPuan

Bu kampanya, sadece ETS’deki seçili Kıbrıs otellerinde geçerli olup, peşin veya 3 taksitli ödemelerde kullanılabilecektir. MaxiPuan kampanyası 9 veya 12 taksitli işlemler için geçerli değildir.

Kampanya Koşulları ve Katılım Şartları

Kampanyaya katılım sağlamak için 01 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ETS’deki seçili otellerde konaklama rezervasyonu yapmanız gerekmektedir. Her rezervasyon için sadece bir kez MaxiPuan kazanılabilecektir ve ödemelerin farklı kartlarla yapılması durumunda, ilk ödemenin yapıldığı karta MaxiPuan yüklenecektir.

İş Bankası’nın sunduğu bu kampanya, anında %5 ek indirim kampanyası ile birleştirilebilir. Bu sayede, hem MaxiPuan kazanabilir hem de rezervasyonlarınızda ekstra indirimden yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılımınızı alışverişinizden önce veya sonra gerçekleştirebilirsiniz.

Tatil Planlarınızı Avantaja Dönüştürün

İş Bankası’nın sunduğu bu özel kampanya, tatil planlarınızı yaparken büyük avantajlar sunuyor. ETS’nin seçili otellerinde yapacağınız konaklamalar için kazanacağınız MaxiPuan’lar, sonraki harcamalarınızda kullanabileceğiniz değerli birer hediye olarak geri dönecek. Hem tatil yapacak hem de harcamalarınızı daha ekonomik hale getirebileceksiniz. İş Bankası’nın her ay yenilenen kampanyaları arasında bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

ETS Otellerinde Konaklama: Rahatlık ve Konfor Bir Arada

ETS, Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın en seçkin otellerini bünyesinde barındıran bir tatil ve seyahat acentesi olarak bilinir. ETS’nin sunduğu otel seçenekleri arasında her zevke ve bütçeye uygun konaklama alternatifleri bulabilirsiniz. İş Bankası’nın kampanyası sayesinde ETS’nin seçili otellerinde yapacağınız konaklamalar, hem keyifli hem de avantajlı hale gelecek.

Kampanya İle Tatilinizi Ekonomik Hale Getirin

İş Bankası’nın kampanyası ile tatil planlarınızı yaparken kazanacağınız MaxiPuan’lar, sonraki harcamalarınızda kullanabileceğiniz büyük bir avantaj sağlayacak. 7.500 TL’ye varan MaxiPuan kampanyası ile tatil harcamalarınızı daha ekonomik hale getirebilir, aynı zamanda tatilinizi konforlu ve rahat bir şekilde geçirebilirsiniz.

MaxiPuan Nedir ve Nasıl Kullanılır?

MaxiPuan, İş Bankası’nın kredi kartı sahiplerine sunduğu bir puan sistemi olup, bu puanlar belirli harcamalar sonucunda kartınıza yüklenir. MaxiPuan’larınızı daha sonraki alışverişlerinizde, tatil harcamalarınızda veya farklı sektörlerde kullanabilirsiniz. MaxiPuan’lar, İş Bankası’nın sunduğu geniş kullanım ağı sayesinde birçok farklı sektörde geçerlidir ve harcamalarınızı daha ekonomik hale getirir.

Kampanya Katılımı Nasıl Yapılır?

Kampanyaya katılım sağlamak için İş Bankası’nın internet şubesi veya mobil uygulaması üzerinden kampanya kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kampanyaya katılımınızı alışverişinizden önce veya sonra yapabilirsiniz. Kampanyaya katılım ücretsizdir ve İş Bankası’nın sunduğu bu fırsattan yararlanmak için herhangi bir ek ücret ödemenize gerek yoktur. İş Bankası’nın sunduğu 7.500 TL’ye varan MaxiPuan kampanyası, tatil planlarınızı yaparken büyük avantajlar sunuyor. ETS’nin seçili otellerinde yapacağınız konaklamalar için geçerli olan bu kampanya sayesinde hem keyifli bir tatil yapacak hem de harcamalarınızı daha ekonomik hale getirebileceksiniz. İş Bankası’nın sunduğu bu fırsatı kaçırmamak için kampanya dönemini kaçırmadan katılımınızı gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz.