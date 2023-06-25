Taşınır taşınmaz mülkü olan milyonlar dikkat! Tapusu olanlara yeni düzenleme yapıldı! 3 ay süreniz var!

Tapusu olanlara yeni düzenleme yapıldı! 3 ay süreniz var! Taşınır taşınmaz mülkü olan milyonlar dikkat- Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren önemli haberler ülkemizde gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son gelişmelere göre, taşınır ve taşınmaz mal paylaştırma ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan anlaşmazlıklar ve komşuluk haklarından doğan uyuşmazlıklar için dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, ticari davalardan, miktarı belirli bir para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı aranacak. Bu düzenleme 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni kanunla birlikte, bazı uyuşmazlıklar artık arabuluculuk sürecine dahil edilerek dava şartı olarak önem kazanmaktadır.

Düzenleme ile ilgili devlet kaynaklı haberlere göre, "Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmaz mal paylaştırma ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan anlaşmazlıklar ve komşuluk haklarından doğan uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı aranacaktır. Ancak, kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu'na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler arabuluculuk sürecine tabi olmayacaktır. Bu çerçevede, icra mahkemesine yapılan itirazın kaldırılması talepleri ve tahliye talepleri arabuluculuk şartına tabi olmayacaktır. Ancak bu usulde sulh hukuk mahkemesinde dava açılması gerektiğinde, arabuluculuk şartı uygulanacaktır." ifadelerine yer verilmektedir.

Arabuluculuk hizmetlerinde 3 aylık bir süre detayının da bulunduğu belirtilmektedir.