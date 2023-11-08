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Tarım Kredi'de yarı yarıya indirim! Poşetini alan koştu! Onlarca üründe fiyatlar dibe çakıldı

Vatandaşın bütçesine katkıda bulunmayı hedefleyen Tarım Kredi Market, Kasım ayı boyunca süper indirimlerle dikkat çekiyor.

Tarım Kredi'de yarı yarıya indirim! Poşetini alan koştu! Onlarca üründe fiyatlar dibe çakıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-11-2023 09:11

17 Kasım'a kadar devam edecek olan büyük indirim kampanyasıyla, Tarım Kredi Market'in raflarındaki yeni indirimli ürünler tüketiciyle buluşuyor.

Mutfak Giderlerini Hafifletecek İndirimler

Mutfak masraflarını azaltma amacı güden Tarım Kredi Market, Kasım ayına özel indirimlerle tüketicinin yüzünü güldürüyor. İndirim kapsamında, kırmızı mercimekten pirince, pilavlık bulgurdan ton balığına, ketçaptan mayoneze ve bitkisel yağlara kadar birçok temel gıda ürünü avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Manav Ürünlerinde Özel İndirim Fırsatları

Tarım Kredi Market ayrıca, manav ürünlerinde de özel indirimler yapıyor. Soğan, salatalık, limon, armut ve muz gibi taze besinler, 2 günlük özel bir indirimle tüketicilerin alım gücüne sunuluyor. Bu indirimler, taze ve sağlıklı beslenmeyi daha erişilebilir kılıyor.

60'tan Fazla Ürünü Kapsayan İndirimler

Kasım ayına özel olarak gerçekleştirilen bu indirim dönemi, 60'tan fazla ürünü kapsıyor. İndirimli fiyatlar için belirlenen son tarih, tüketicilerin alışveriş planlarını yapmaları için 17 Kasım olarak duyuruldu. Bu süre zarfında, Tarım Kredi Market müşterileri, kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma şansına sahip olacaklar.

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