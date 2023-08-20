Tarım Kredi yine yaptı yapacağını! Zarar ettiren dev indirimler başladı! Tuvalet Kağıdı, Kıyma, Tereyağı fiyatları yarı yarıya düştü!

Zarar ettiren dev indirimler başladı! Tuvalet Kağıdı, Kıyma, Tereyağı fiyatları yarı yarıya düştü! Tarım Kredi yine yaptı yapacağını- Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan Tarım Kredi Market, 18-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerini duyurdu. Market alışverişi yapanların dikkatini çekecek bu fırsatlar, tatil dönüşü evlerini yenilemek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için oldukça cazip. İşte Tarım Kredi Market'in sunduğu indirimli ürünler ve avantajlı fiyatlar:

Tuvalet Kağıdı 8,99 TL ile Raflarda!

Temel ihtiyaçlardan biri olan tuvalet kağıdı, Tarım Kredi Market'in indirimli ürünleri arasında yer alıyor. 18-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, 32'li paket tuvalet kağıdı sadece 8,99 TL yerine alıcılarını bekliyor.

Lezzetli Kıyma 9,50 TL ile Sizleri Bekliyor!

Evdeki yemeklerin vazgeçilmezi olan kıyma, uygun fiyatıyla da alışveriş listelerini süslüyor. Tarım Kredi Market'te 500 gram kıyma paketi, sadece 9,50 TL'ye satışa sunuluyor. Hem lezzetli hem de ekonomik bir seçenek arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat.

Tereyağı 8,99 TL ile Sofralarınıza Geliyor!

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan tereyağı da Tarım Kredi Market indirimleri arasında yerini alıyor. 250 gram tereyağı, sadece 8,99 TL'ye raflarda yerini alıyor. Hem sağlıklı hem de ekonomik bir seçenek olan tereyağını indirimli fiyatıyla denemek isteyenler için harika bir fırsat.

Kaşar Peyniri 14,25 TL ile İndirimde!

Sandviçlerin, makarnaların ve pek çok yemeğin vazgeçilmezi olan kaşar peyniri, uygun fiyatıyla sofralara konuk oluyor. 250 gram kaşar peyniri, sadece 14,25 TL'ye alıcılarını bekliyor. Lezzetli peyniri uygun fiyatla temin etmek isteyenler için Tarım Kredi Market'e uğrama vakti geldi.

18-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan bu özel kampanya sayesinde, temel ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Tatil sonrası ev alışverişi yapmayı planlayanlar için Tarım Kredi Market'in indirimli ürünleri, bütçe dostu seçenekler sunuyor. Bu fırsatları değerlendirerek, kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlarla temin edebilirsiniz.