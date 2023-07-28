Tarım Kredi Market'te peynir ekmek gibi satılıyor! O marka 32'li tuvalet kağıdına 90 TL indirim yapıldı!

O marka 32'li tuvalet kağıdına 90 TL indirim yapıldı! Tarım Kredi Market'te peynir ekmek gibi satılıyor- Yaşanan ekonomik krizle birlikte vatandaşlar, cebine uygun alışveriş yapabilecekleri marketler arayışına girmiş durumda. Bu kapsamda, Tarım Kredi Marketleri son zamanlarda yaptığı indirim kampanyaları ile gündeme gelmiştir. Tarım Kredi Marketleri, vatandaşların yüzünü güldürecek yeni bir indirim haberi daha duyurdu. İndirim kampanyasının detayları şu şekildedir:

Tarım Kredi Marketleri, 14-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında bir indirim kampanyası düzenlemiştir. Bu süre içinde geçerli olacak kampanyada, birçok ürün için uygun fiyatlar sunulmaktadır. Kampanya kapsamında dikkat çeken bazı ürünler şunlardır:

Solo 32'li tuvalet kağıdı: 119.90 TL

Duru şampuan: 29.90 TL

Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'de tarım sektörüne hizmet veren bir kooperatif ağıdır. Tarım kredi birlikleri, çiftçilere sunduğu hizmetlerden biri olarak tarımsal kredi piyasasını işletmektedir. Tarımsal kredi piyasası, çiftçilere ve tarım üreticilerine tarım malzemeleri, yem, tohum, ilaç ve gübre gibi tarımsal ürünler ile hayvan yemi ekipmanları gibi malzemeleri temin etmektedir. Bu sayede, tarımsal üretim için gerekli malzemeler çiftçilere uygun fiyatlarla sağlanarak tarımsal üretimin artmasına ve gelişmesine katkı sağlanmaktadır.

Tarım Kredi Piyasası'nın Türkiye genelinde birçok il ve ilçede ofisleri ve hizmetleri bulunmaktadır. Tarım kredi birliği üyeliği, çiftçilerin tarımsal kredi Marketlerinden faydalanmalarını sağlamaktadır. Bu sayede, çiftçiler ihtiyaçlarına uygun ve ekonomik tarım ürünleri temin ederek tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmektedirler.

Tarım Kredi Marketleri'nin düzenlediği bu indirim kampanyası, vatandaşlara ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunarak ailelerin bütçelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tür indirimler, vatandaşların alışveriş tercihlerini belirlerken cebine dost olan marketleri tercih etmelerine olanak tanımaktadır.