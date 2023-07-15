Tarım Kredi Markette hafta sonu bombası! Poşetler dolup taşacak! Ayçiçek yağı, et, sucuk, şeker ve çayda çılgın indirim!

Bu indirimler, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Marketler, her ay düzenli olarak yeni kataloglarını yayınlayarak indirimli ürünlerini müşterilere duyurmaktadır. İndirimlerin geleneksel bir hale geldiği marketler, müşterilerinin bu indirimleri heyecanla beklemektedir. Yayınlanan kataloglar aracılığıyla müşteriler, indirimli ürünleri önceden görebilmekte ve alışveriş planlarını buna göre yapabilmektedir. Bu sayede müşteriler, belirli bir süre boyunca indirimli ürünlere erişebilmekte ve ihtiyaçlarını daha ekonomik bir şekilde karşılayabilmektedir.

Marketlerin indirimli ürünleri ve kampanyaları, müşterilerin market seçimlerini etkileyen önemli faktörlerden biridir. İndirimli ürünlerin belirli bir süreyle sınırlı olduğu bilincinde olan müşteriler, indirimli ürünlere erişebilmek için marketleri düzenli olarak takip etmektedir.

İndirimli ürünlerin düzenli olarak duyurulduğu market katalogları, müşterilerin alışverişlerini planlama konusunda yardımcı olmaktadır. Müşteriler, ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha uygun fiyatlarla temin ederek bütçelerini koruma fırsatı bulmaktadır.

Marketlerin indirimli ürünleri sunması, müşterilerin daha ekonomik alışveriş yapmalarını sağlamakta ve dar gelirli ailelerin gıda ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede vatandaşlar, indirimli ürünlerden yararlanarak bütçelerini daha iyi yönetebilmekte ve daha uzun süreli alışveriş planlamaları yapabilmektedir.

Tarım Kredi'nin güncel aktüel ürünler kataloğunda yer alan bazı ürünler ve fiyatları şu şekildedir:

Elidor şampuan: 42.90 Türk Lirası

Signal white now: 45.90 Türk Lirası

Rexona men dodorant: 56.90 Türk Lirası

Rexona deodorant: 56.90 Türk Lirası

Familia havlu natural 16'lı: 94.90 Türk Lirası

Duru kalıp sabun: 39.90 Türk Lirası

Dove yoğun bakım şampuan: 59.90 Türk Lirası

Aynes yarım yağlı süt: 17 Türk Lirası

4'lü alım fiyatı: 58 Türk Lirası

Tks ayran: 4.50 Türk Lirası

Sütaş meyveli yoğurt: 19.90 Türk Lirası

Sütaş süzme peynir 500 gram: 49.95 Türk Lirası

Sütaş süzme peynir 900 gram: 82.95 Türk Lirası

Tks şişe ayran: 19.25 Türk Lirası

Tks tam yağlı doğal yoğurt 500 gram: 12.75 Türk Lirası

Tks tam yağlı doğal yoğurt 1500 gram: 33.50 Türk Lirası

Tk süt 200 ml: 4.75 Türk Lirası

Bakpiliç Donuk But Pirzola: 83.90 Türk Lirası

Fısh Fısh Donuk Temizlenmiş Çipura: 99.90 Türk Lirası

Fısh Fısh Donuk Temizlenmiş Levrek: 108.90 Türk Lirası

Fısh Fısh Donuk Karides: 43.90 Türk Lirası

Bakpiliç Donuk Küçük Fileto: 88.90 Türk Lirası

Torku kremalı bisküvi: 14.75 Türk Lirası

Torku favorimo bisküvi: 14.75 Türk Lirası

TK soğuk çay: 8.95 Türk Lirası

Ruffles: 23.90 Türk Lirası

Pepsi 2.5 lt: 29.90 Türk Lirası

Lay's klasik: 23.90 Türk Lirası

Sprite/Fanta: 16.90 Türk Lirası

Coco Cola: 16.90 Türk Lirası

Doritos: 23.90 Türk Lirası

TK tereyağı: 39.90 Türk Lirası

Aynes laktozsuz süt: 16.90 Türk Lirası

Bu ürünler, Tarım Kredi'nin güncel kampanyaları kapsamında indirimli olarak sunulan ürünler arasında yer almaktadır. Tüketiciler, katalogda yer alan fiyatlar ve ürünler arasından seçim yaparak alışverişlerini daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilirler. Farklı markalara ait çeşitli gıda ve temizlik ürünleri, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitlilik sunmaktadır.