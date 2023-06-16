Tarım Kredi Marketleri'nde yağ fiyatları vatandaşları mest etti! Hem ayçiçek yağı hem zeytinyağında müthiş indirim var

Hem ayçiçek yağı hem zeytinyağında müthiş indirim var! Tarım Kredi Marketleri'nde yağ fiyatları vatandaşları mest etti- Vatandaşların uygun fiyatlı market alışverişi yapma arayışı devam ederken, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri sunduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Haziran ayıyla birlikte gerçekleştirilen yeni indirimde, özellikle temel gıda ürünlerine yönelik avantajlı fiyatlar sunuluyor. Vatandaşların en çok tükettiği ve bütçelerini zorlayan yağ ürünleri, bu indirimle birlikte daha erişilebilir hale geliyor.
Tarım Kredi Marketleri'nde 15-30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olan indirim kampanyasıyla zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatlarında önemli düşüşler yaşanıyor. İndirim kapsamında yer alan fiyatlar şu şekilde belirlendi:
- TK Güney Marmara sızma zeytinyağı: 127 TL
- TK Riviera zeytinyağı: 490 TL
- TK Ayçiçek yağı: 40.50 TL
- Anadolu nohut: 29.50 TL
- Anadolu Osmancık pirinç: 29.90 TL
- TK tatlı biber salçası: 46.90 TL
- TK domates salçası: 37.90 TL
- TK tarhana: 36.90 TL
- Dudimo noodle çeşitleri: 3.95 TL
- TK buğday unu: 13.95 TL
- Ayran ve lahmacun: 64.90 TL
- Bakpiliç fileto: 82.90 TL
- Superfresh ton balığı: 59.90 TL
- TK ızgara sosis: 62 TL
- TK jambon: 13.90 TL
- TK kakaolu fındık kreması: 27.90 TL
- TK süzme çiçek balı: 51.90 TL
- TK extra geleneksel reçel: 42.95 TL
- Sucuk yumurta: 99.90 TL
- Kaanlar siyah zeytin: 49.90 TL
- Biscolata mood: 19.90 TL
- Eti burçak kurabi: 17.90 TL
- Eti burçak tuzlu bisküvi: 19.90 TL
- Kızılay aromalı maden suyu: 22.45 TL
- TK paketli çiğ badem içi: 74.90 TL
- TK gofret: 9.50 TL
- TK paketli kavrulmuş badem içi: 76.90 TL
- TK gün kurusu kayısı: 39.90 TL
- Fanta ve sprite gazlı içecek: 14.90 TL
- Coca cola: 16.50 TL
- Beypazarı maden suyu: 17.45 TL
- TK donuk nar suyu: 33.90 TL