  • 16 HAZİRAN Cuma 12:19
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Tarım Kredi Marketleri'nde yağ fiyatları vatandaşları mest etti! Hem ayçiçek yağı hem zeytinyağında müthiş indirim var

Vatandaşların uygun fiyatlı market alışverişi yapma arayışı devam ederken, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri sunduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Tarım Kredi Marketleri'nde yağ fiyatları vatandaşları mest etti! Hem ayçiçek yağı hem zeytinyağında müthiş indirim var
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-06-2023 08:39

Hem ayçiçek yağı hem zeytinyağında müthiş indirim var! Tarım Kredi Marketleri'nde yağ fiyatları vatandaşları mest etti-  Vatandaşların uygun fiyatlı market alışverişi yapma arayışı devam ederken, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri sunduğu indirimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Haziran ayıyla birlikte gerçekleştirilen yeni indirimde, özellikle temel gıda ürünlerine yönelik avantajlı fiyatlar sunuluyor. Vatandaşların en çok tükettiği ve bütçelerini zorlayan yağ ürünleri, bu indirimle birlikte daha erişilebilir hale geliyor.

Tarım Kredi Marketleri'nde 15-30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olan indirim kampanyasıyla zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatlarında önemli düşüşler yaşanıyor. İndirim kapsamında yer alan fiyatlar şu şekilde belirlendi:

  • TK Güney Marmara sızma zeytinyağı: 127 TL
  • TK Riviera zeytinyağı: 490 TL
  • TK Ayçiçek yağı: 40.50 TL
  • Anadolu nohut: 29.50 TL
  • Anadolu Osmancık pirinç: 29.90 TL
  • TK tatlı biber salçası: 46.90 TL
  • TK domates salçası: 37.90 TL
  • TK tarhana: 36.90 TL
  • Dudimo noodle çeşitleri: 3.95 TL
  • TK buğday unu: 13.95 TL
  • Ayran ve lahmacun: 64.90 TL
  • Bakpiliç fileto: 82.90 TL
  • Superfresh ton balığı: 59.90 TL
  • TK ızgara sosis: 62 TL
  • TK jambon: 13.90 TL
  • TK kakaolu fındık kreması: 27.90 TL
  • TK süzme çiçek balı: 51.90 TL
  • TK extra geleneksel reçel: 42.95 TL
  • Sucuk yumurta: 99.90 TL
  • Kaanlar siyah zeytin: 49.90 TL
  • Biscolata mood: 19.90 TL
  • Eti burçak kurabi: 17.90 TL
  • Eti burçak tuzlu bisküvi: 19.90 TL
  • Kızılay aromalı maden suyu: 22.45 TL
  • TK paketli çiğ badem içi: 74.90 TL
  • TK gofret: 9.50 TL
  • TK paketli kavrulmuş badem içi: 76.90 TL
  • TK gün kurusu kayısı: 39.90 TL
  • Fanta ve sprite gazlı içecek: 14.90 TL
  • Coca cola: 16.50 TL
  • Beypazarı maden suyu: 17.45 TL
  • TK donuk nar suyu: 33.90 TL
  • Etiketler
Benzer Haberler
Bayram öncesi büyük jest! Kredi notu sıfır ve düşük olana, sicili bozuk olana 5 banka hızır gibi yetişti! Bayram öncesi büyük jest! Kredi notu sıfır ve düşük olana, sicili bozuk olana 5 banka hızır gibi yetişti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece imzaladı! SGK başlangıcı 1999-2000-2002 ve 2008 olanlara yaş müjdesiyle erken emeklilik geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan gece imzaladı! SGK başlangıcı 1999-2000-2002 ve 2008 olanlara yaş müjdesiyle erken emeklilik geldi
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
  • 10-06-2023 09:50

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi