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Tarım Kredi Marketlerinde İndirim Bombardımanı! O Ürünler Sadece 10.90 TL, 39.90 TL, 19.25 TL, 59.50 TL'ye Satılıyor!

O Ürünler Sadece 10.90 TL, 39.90 TL, 19.25 TL, 59.50 TL'ye Satılıyor! Tarım Kredi Marketlerinde İndirim Bombardımanı!

Tarım Kredi Marketlerinde İndirim Bombardımanı! O Ürünler Sadece 10.90 TL, 39.90 TL, 19.25 TL, 59.50 TL'ye Satılıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2023 12:52

Tarım sektörünün en değerli temsilcileri olan çiftçiler, ülkemizin tarımsal üretiminde kritik bir rol oynamaktadır. Bu önemli sektörün ihtiyaçlarını karşılayarak çiftçilerimize destek veren Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir parçası olarak faaliyet gösteren Tarım Kredi Marketleri, çiftçilerimize özel tarım ürünleri ve fırsatlar sunmaktadır.

Tarım Kredi Marketleri: Çiftçilerin Yanındaki Güvenceli Adım

Tarım Kredi Marketleri, Türkiye genelindeki birçok il ve ilçede şubeleri ile çiftçilere hizmet sunan bir zincirdir. Bu marketler, çiftçilerimizin tarımsal üretim süreçlerini desteklemek amacıyla gerekli olan malzemeleri sağlama konusunda öncü bir rol üstlenmektedir.

Çiftçilerin Artan Taleplerine Uyum Sağlayan Geniş Ürün Yelpazesi

Tarım Kredi Marketleri, geniş ürün yelpazesi ile çiftçilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verme amacını taşır. Bu sayede, çiftçilerimiz farklı tarım ürünlerine ve malzemelerine tek bir noktadan ulaşabilirler. Marketlerimiz, çiftçilerimizin ürün arayışlarını kolaylaştırmak ve zaman tasarrufu sağlamak için ideal bir seçenektir.

Fırsatlarla Dolu Tarım Kredi Marketleri Rafında Neler Var?

Tarım Kredi Marketleri, çiftçilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak hazırladığı fırsatlarla dolu ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu fırsatlardan bazıları şunlardır:

  • Restorex Şampuan, sağlıklı ve canlı hayvanların bakımına destek sağlar. Sadece 39.90 TL.
  • Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı, kaliteli ve dayanıklı yapısıyla ön plana çıkar. 40 rulo sadece 159.90 TL.
  • Bakbi Derili But Pirzola, özenle hazırlanmış lezzetiyle sofralarınıza zenginlik katmaya hazır. Sadece 88.90 TL.
  • TK Dana Kıyma, etli yemeklerinizin ana malzemesi olmaya aday. Fiyatı sadece 95.90 TL.
  • TK Dilimli Macar Salam, atıştırmalıklarınızın vazgeçilmezi olacak. Sadece 10.90 TL.
  • TK Parmak Sucuk, enfes tadıyla damakları şenlendirir. Sadece 99.90 TL.
  • TK Tiryaki Siyah Çay, keyifli anların vazgeçilmez içeceği. Sadece 89.90 TL.
  • TK Doğal Salamura Siyah Zeytin, sofralarınıza sağlık ve lezzet getirir. Sadece 54.90 TL.
  • TKS Ayran, serinletici bir içecek arayanlar için ideal. Fiyatı 19.25 TL.
  • Tarsüt Yöresel Peynirler, geleneksel lezzetleri sofralarınıza taşır. Sadece 39.90 TL.
  • TK Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir, kahvaltıların vazgeçilmezidir. Fiyatı 89.90 TL.
  • TKS Kaşar Peyniri, lezzetiyle yemeklerinizi taçlandırır. Fiyatı 159.90 TL.
  • Peysan Eski Kaşar, enfes tadıyla tariflerinizi zenginleştirir. Sadece 59.50 TL.
  • TK Taze Kaşar Peyniri, taptaze lezzetiyle öne çıkar. Fiyatı 159.90 TL.
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