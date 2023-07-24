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Tarım Kredi Marketleri indirim ateşi yakıldı! Yarın başlıyor! Cumhurbaşkanı talimatlı indirim! Ayçiçek yağı, toz şeker, çay, 30'lu yumurta...

Tarım Kredi Kooperatif Marketler, müşteri memnuniyetini gözeterek, ekonomik ve kaliteli ürünleri indirimli fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

Tarım Kredi Marketleri indirim ateşi yakıldı! Yarın başlıyor! Cumhurbaşkanı talimatlı indirim! Ayçiçek yağı, toz şeker, çay, 30'lu yumurta...
Yayın Tarihi : 2023-07-24 15:43

Yarın başlıyor! Cumhurbaşkanı talimatlı Tarım Kredi indirimi: Ayçiçek yağı, toz şeker, çay, 30'lu yumurta... Tarım Kredi Marketleri indirim ateşi yakıldı-  Tarım Kredi Kooperatif Marketler, müşteri memnuniyetini gözeterek, ekonomik ve kaliteli ürünleri indirimli fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Temmuz ayına özel olarak başlatılan indirim kampanyası, birçok temel tüketim ürününde avantajlı alışveriş imkanı sunuyor. Ayçiçek yağı, toz şeker, çay ve 30'lu koli yumurta gibi dikkat çeken ürünlerdeki indirimler, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlıyor.

Temmuz ayı indirimleri kapsamında, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaç maddelerinde cazip fiyatlar uygulanıyor. Bu indirim, mutfak masraflarını daha ekonomik hale getirerek, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırıyor. Ayrıca süt, yumurta ve peynir gibi besin değeri yüksek ürünlerde de yapılan indirimler tüketiciler tarafından ilgi görüyor. Temel gıda ürünlerindeki bu fiyat avantajı, evde yapılan ekmek ve hamur işleri için de tüketiciye kolaylık sağlıyor.

Günlük hayatta sıkça tüketilen çay gibi ürünlerdeki indirimler de dikkat çekiyor. Müşteriler, indirimli fiyatlarla kaliteli çaylara ulaşarak keyifli bir çay deneyimi yaşayabiliyorlar. Bunun yanı sıra, temizlik malzemeleri kategorisindeki indirimler de önemli bir fırsat sunuyor. Ev temizliği için gerekli olan ürünlerde yapılan indirimler, tüketicilere ekonomik bir alışveriş imkanı sunarak bütçelerini rahatlatıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin indirimli ürünler kataloğu, tüketicilere hem fırsatlar sunuyor hem de kalite ve güvenilirlik konusunda güvence sağlıyor. Müşteriler, bu indirimlerden yararlanarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve aynı zamanda ekonomik bir alışveriş yapmanın keyfini yaşıyorlar.

Temmuz ayı indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi, tüketicileri bilgilendirmek ve avantajlı alışveriş yapmalarına yardımcı olmak adına önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Tüketiciler, bu indirimleri takip ederek ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla satın alabilir ve alışveriş bütçelerini daha etkin bir şekilde yönetebilirler.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin müşteri odaklı indirim politikaları, tüketicilere ekonomik ve kaliteli alışveriş yapma fırsatı sunmaya devam ediyor. Temmuz ayında sunulan bu indirimler, müşterilerin memnuniyetini ve güvenini kazanmada önemli bir rol oynar. 

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde sunulan bu indirim fırsatlarını kaçırmayın! Kaliteli ve ekonomik ürünlerle dolu bir alışveriş için bu indirimli fiyatları değerlendirebilirsiniz.

  • Tam yağlı süt 16.25 TL
  • Yarım yağlı süt 15.25 TL
  • Süzme peynir 64.90 TL
  • Ayran 4.50 TL
  • Şişe ayran 19.25 TL
  • Tam yağlı yoğurt 33.50 TL
  • Aynes kaymak 34.90 TL
  • Duranlar taze peynir 64.50 TL
  • Tarsüt tost peyniri 97.50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki bu indirimlerle, sağlıklı ve lezzetli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Tam yağlı ve yarım yağlı süt seçenekleriyle süt ihtiyacınızı karşılayabilir, süzme peynirle sofralarınıza lezzet katabilirsiniz. Ayrıca, serinletici ayran çeşitleri ve sağlıklı tam yağlı yoğurtla beslenmenizi destekleyebilirsiniz.

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