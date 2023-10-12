Tarım Kredi Marketleri Cumhurbaşkanı'na kulak verdi! Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça'da yüzde 50 indirim!

16 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Tarım Kredi Marketlerinde yine büyük bir indirim kampanyası başlatılacak. Kampanya kapsamında, pek çok temel ihtiyaç ve temizlik ürününde yüzde 50'ye varan indirimler uygulanacak. Bu indirimler, tüketiciye büyük bir avantaj sağlayacak ve ekonomik alışveriş yapma fırsatı sunacaktır.

Temel İhtiyaç Ürünlerinde İndirim

Tarım Kredi Marketlerinin bu tür kampanyaları, özellikle dar gelirli aileler için oldukça önemlidir. Kampanya kapsamında süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay ve un gibi günlük hayatta sıkça kullanılan temel gıda ürünlerinde büyük indirimler yapılacaktır. Bu ürünlerin günlük yaşamımızdaki önemi düşünüldüğünde, bu indirimler aile bütçelerine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Özellikle gıda ürünlerinde yapılan bu indirimler, ailelerin daha sağlıklı ve dengeli beslenmelerine olanak tanır. Süt ve süt ürünleri, protein ve kalsiyum ihtiyacını karşılar. Baklagiller, lif ve protein kaynağıdır ve et yerine geçebilir. Ayçiçeği yağı, pişirme ve kızartma işlemlerinde kullanılan temel bir malzemedir. Salça ve baharatlar yemeklere lezzet katar. Bu ürünlerin ekonomik fiyatlarla sunulması, sağlıklı beslenmeyi teşvik eder.

Temizlik Ürünlerinde İndirim

Tarım Kredi Marketlerinin kampanyası yalnızca gıda ürünleriyle sınırlı değil, aynı zamanda temizlik ürünlerinde de geçerlidir. Temizlik ürünleri, hijyenin ve sağlığın korunmasında kritik bir rol oynar. Bu ürünler arasında deterjanlar, sabunlar, tuvalet kağıtları, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri bulunur. Bu ürünlerin de ekonomik fiyatlarla sunulması, ailelerin temiz ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olur.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye'nin dört bir yanında yaygın bir şekilde hizmet veren market zincirlerinden biridir. Bu marketler, tüketicilere çeşitli temel ihtiyaç ürünleri ve temizlik malzemeleri sunmanın yanı sıra çiftçilerin ürünlerini tüketiciye doğrudan ulaştırmak amacıyla önemli bir köprü görevi üstlenir. Tarım Kredi Kooperatifleri, ülkenin dört bir yanındaki 3 bini aşkın satış noktasıyla tüketicilere hizmet verirken aynı zamanda çiftçilere destek sağlamaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele çağrısı üzerine, Tarım Kredi Kooperatif Marketler tarafından yeni bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya, tüketicilere temel ihtiyaç ürünlerinde ve temizlik malzemelerinde büyük indirimler sunmayı hedefler. İşte bu kampanyanın ayrıntıları:

Manavda Taptaze İndirim

Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde cumartesi, pazar ve pazartesi günleri taptaze ürünlerde indirimler devam edecek. Bu ürünler arasında patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünleri bulunur. Bu ürünler, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek tüketicilere sunulur ve bu sayede taze ve kaliteli ürünler uygun fiyatlarla elde edilebilir.

Kampanyanın Tarihi ve Süresi

16 Ekim 2023 tarihi itibarıyla başlayacak olan bu kampanya, belirli bir süre boyunca devam edecektir. Bu süre zarfında Tarım Kredi Marketlerine giderek, indirimli fiyatlarla ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ancak kampanyanın süresi sınırlı olduğu için, erken gitmek ve avantajlı fiyatlardan faydalanmak önemlidir.

Kampanya Sayesinde Tasarruf Yapın

Tarım Kredi Marketlerinde düzenlenen bu tür kampanyalar, aile bütçelerine olumlu etki yapar. Özellikle büyük aileler veya geliri sınırlı kişiler için indirimli ürünler, tasarruf etmelerini sağlar. Ekonomik alışveriş yapmak, aile bütçesini daha iyi dengelemeye yardımcı olur.

Tarım Kredi Marketlerinde gerçekleştirilen bu indirim kampanyası, temel ihtiyaç ürünlerinde ve temizlik malzemelerinde tasarruf etmek isteyenler için büyük bir fırsattır. 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren bu kampanyadan faydalanarak, ekonomik alışveriş yapabilir ve aile bütçenizi koruyabilirsiniz. Bu tür kampanyalar, ihtiyaçlarınızı karşılamak için harcadığınız miktarı azaltmanıza yardımcı olur. Tarım Kredi Marketlerinin bu tür kampanyaları takip etmek, bütçenize katkı sağlamak için önemlidir.