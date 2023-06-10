Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi online sıvı yağ satışı! TMO ucuz yağ güncel fiyatlar!

Tarım Kredi Kooperatifi online sıvı yağ satışı! TMO ucuz yağ güncel fiyatlar! Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları kaç TL- Tarım Kredi Kooperatifleri, doğal ve kaliteli yağları tüketicilerin beğenisine sunarak ekonomik ve sağlıklı gıda tüketimi imkanı sağlamaktadır. Fabrikalarda uluslararası standartlara uygun olarak işlenen bu yağlar, halkın taleplerini karşılamak üzere üretilmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri, zaman zaman çeşitli ürünlerinde indirimler yaparak tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı yağlar sunmaktadır. Detaylar gecce.com.tr'de. İşte Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2023 yılındaki yağ fiyatları:

Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı: 1 litre: 46,50 TL 2 litre: 105,00 TL 5 litre (Pet): 169 TL 18 litre: 700 TL

T arım Kredi Birlik Riviera Zeytinyağı: 2 litre: 187 TL 5 litre: 379,95 TL

Tarım Kredi Birlik Güney Marmara Naturel Sızma Zeytinyağı: 5 litre: 513,70 TL

Tarım Kredi Birlik Naturel Sızma Zeytinyağı: 1 litre: 152 TL 5 litre: 599,90 TL

Tarım Kredi Birlik Fındık Yağı: 2 litre: 238 TL 1 litre: 151 TL

Tarım Kredi Birlik Ceviz Yağı: 2 litre: 213,50 TL

Tarım Kredi Birlik Erken Hasta Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı: 2 litre: 342 TL



Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kendi markası olan Tarım Kredi Birlik ayçiçek yağı fiyatları da şu şekildedir:

1 litre Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı: 46 TL

2 litre Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı: 105 TL

5 litre Tarım Kredi Birlik Pet Ayçiçek Yağı: 169 TL

18 litre Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı: 700 TL

Tarım Kredi Kooperatifleri, yağ fiyatlarını sürekli olarak güncellemekte ve indirimler yapabilmektedir. Bu nedenle, tüketicilerin en güncel fiyatları ve indirimleri öğrenmek için Tarım Kredi Kooperatifleri resmi web sitesini ziyaret etmeleri önemlidir. Yağ fiyatları sürekli değişebildiği için tüketicilerin bu konuda güncel bilgilere ulaşmaları ve fırsatları takip etmeleri önerilmektedir.