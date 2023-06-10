  • 10 HAZİRAN Cumartesi 13:52
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi online sıvı yağ satışı! TMO ucuz yağ güncel fiyatlar!

Fabrikalarda uluslararası standartlara uygun olarak işlenen bu yağlar, halkın taleplerini karşılamak üzere üretilmektedir.

Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi online sıvı yağ satışı! TMO ucuz yağ güncel fiyatlar!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-06-2023 12:19

Tarım Kredi Kooperatifi online sıvı yağ satışı! TMO ucuz yağ güncel fiyatlar! Tarım Kredi marketleri 1 LT, 2 LT, 5 LT ayçiçek yağı fiyatları kaç TL-  Tarım Kredi Kooperatifleri, doğal ve kaliteli yağları tüketicilerin beğenisine sunarak ekonomik ve sağlıklı gıda tüketimi imkanı sağlamaktadır. Fabrikalarda uluslararası standartlara uygun olarak işlenen bu yağlar, halkın taleplerini karşılamak üzere üretilmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri, zaman zaman çeşitli ürünlerinde indirimler yaparak tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı yağlar sunmaktadır. Detaylar gecce.com.tr'de. İşte Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2023 yılındaki yağ fiyatları:

  • Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı:

    • 1 litre: 46,50 TL
    • 2 litre: 105,00 TL
    • 5 litre (Pet): 169 TL
    • 18 litre: 700 TL

  • Tarım Kredi Birlik Riviera Zeytinyağı:

    • 2 litre: 187 TL
    • 5 litre: 379,95 TL

  • Tarım Kredi Birlik Güney Marmara Naturel Sızma Zeytinyağı:

    • 5 litre: 513,70 TL

  • Tarım Kredi Birlik Naturel Sızma Zeytinyağı:

    • 1 litre: 152 TL
    • 5 litre: 599,90 TL

  • Tarım Kredi Birlik Fındık Yağı:

    • 2 litre: 238 TL
    • 1 litre: 151 TL

  • Tarım Kredi Birlik Ceviz Yağı:

    • 2 litre: 213,50 TL

  • Tarım Kredi Birlik Erken Hasta Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı:

    • 2 litre: 342 TL

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kendi markası olan Tarım Kredi Birlik ayçiçek yağı fiyatları da şu şekildedir:

  • 1 litre Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı: 46 TL
  • 2 litre Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı: 105 TL
  • 5 litre Tarım Kredi Birlik Pet Ayçiçek Yağı: 169 TL
  • 18 litre Tarım Kredi Birlik Ayçiçek Yağı: 700 TL

Tarım Kredi Kooperatifleri, yağ fiyatlarını sürekli olarak güncellemekte ve indirimler yapabilmektedir. Bu nedenle, tüketicilerin en güncel fiyatları ve indirimleri öğrenmek için Tarım Kredi Kooperatifleri resmi web sitesini ziyaret etmeleri önemlidir. Yağ fiyatları sürekli değişebildiği için tüketicilerin bu konuda güncel bilgilere ulaşmaları ve fırsatları takip etmeleri önerilmektedir.

  • Etiketler
SGK son dakika; Bu parayı ödeyenler 6 yıl erken emekli olabilecek
Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
Benzer Haberler
İlk kez araba alacaklara jest yapıldı! ÖTV sıfırlandı! Fiat, Renault, Opel liste fiyatı üzerinden indirim üstüne indirim yaptı İlk kez araba alacaklara jest yapıldı! ÖTV sıfırlandı! Fiat, Renault, Opel liste fiyatı üzerinden indirim üstüne indirim yaptı
Bankalarda mevduat faizi depremi! Paranı koy, yan gel yat! 32 gün vadede hangi bankada kaç TL kazandırıyor? Bankalarda mevduat faizi depremi! Paranı koy, yan gel yat! 32 gün vadede hangi bankada kaç TL kazandırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
  • 10-06-2023 09:50

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi

BMW kallavi zam yaptı! Yeni fiyat listesi yayınlandı: En ucuz BMW fiyatı 1.499.800 TL oldu!
  • 10-06-2023 11:02

BMW kallavi zam yaptı! Yeni fiyat listesi yayınlandı: En ucuz BMW fiyatı 1.499.800 TL oldu!

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi
  • 06-06-2023 10:30

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi