Tarım Kredi marketlerde stokları eritecek indirim başladı! Sucuk, peynir, çay, kıyma, tavuk fiyatları dibi gördü!

Ülkemizdeki enflasyon ve yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle, market raflarındaki fiyatlar giderek yükselmekte. Bu durum, vatandaşları temel gıda ve temizlik ürünlerini daha yüksek fiyatlarla almak zorunda bırakıyor. Ancak zincir marketlerin duyurduğu yeni kampanyalar, vatandaşların maddi açıdan rahatlamasına yardımcı oluyor. Bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, marketlerin broşürlerini takip ederek indirimli ürünleri değerlendirme fırsatı buluyorlar.

Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yeni mağazaları, devlet destekli olarak temel ürünleri uygun fiyatlardan alabilme imkanı sunuyor. Ülke genelinde 1000 şubenin üzerinde faaliyet gösteren Tarım Kredi marketleri, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Vatandaşlar, 17 Ağustos tarihine kadar geçerli olan indirimli ürünleri merakla bekliyorlar.

İndirimli Ürünlerde Büyük Fırsatlar

Tarım Kredi marketlerinde geçerli olacak indirimli ürünler arasında, birçok temel gıda ve temizlik ürünü bulunuyor. İşte bu ürünlerden bazıları:

Doritos Cips Çeşitleri (Acılı 113 G - Taco/Nacho 121 G) - 17,90 TL

Master Nut X NR2 Karışık Kuruyemiş 160 G - 24,50 TL

Tarım Kredi Birlik Siyah Ay Çekirdeği 500 G (Tuzsuz / Az Tuzlu) - 39,90 TL

Eti Cin Soslu Bisküvi 13 Adet 325 G - 18,90 TL

Lays Cips Çeşitleri (107 G / 96 G) - 17,90 TL

Ruffles Cips Çeşitleri (107 G) - 17,90 TL

Eti Burçak 3'lü Paket 393 G - 22,90 TL

Tarım Kredi Birlik Kağıt Helva 45 G - 4,40 TL

Torku Pötibör 4'lü Paket 4x175 G - 31,90 TL

Torku Tam Sütlü Kremalım 3'lü Paket 3x83 G - 18,45 TL

Dondurma Tutkunlarına Özel:

Dondurma 500 G (Sade / Kakaolu) - 58,50 TL

Lezzetli Ara Öğün:

Koska Kornet 104 G (8 Adet) - 19,90 TL

Sucuk Severler İçin:

Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk 300 G - 99,90 TL

Et Ürünleri:

Dana Kıyma 400 G (Donuk Ürün) - 95,90 TL

Bakpi Derili But Pirzola (Donuk Ürün) Kg - 88,90 TL

Tatlı ve Tuzlu İkramlar:

Koska Külah 32 G (10 Adet) - 12,90 TL

Dilimli Macar Salam 50 G - 10,90 TL

Doğal Lezzetler:

Nar Suyu %100 Nar 1 L - 37,90 TL

Peynir Çeşitleri:

Taze Kaşar Peyniri Yuvarlak 1000 G - 159,90 TL

Peysan Tam Yağlı Eski Kaşar 300 G - 59,50 TL

Tarsüt Yöresel Peynirler 250 G - 39,90 TL

Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir 1000 G - 89,90 TL

Süt Kaşar Peyniri Tam Yağlı 1000 G - 159,90 TL

İçecek ve Temizlik Ürünleri:

Fanta Limon-Ta 1 L - 15,90 TL

Fanta / Sprite 1 L - 19:50 TL

Powerade Enerji İçeceği Ice Blast 500 Ml - 21,90 TL

Schweppes Mandalina 1 L - 21,90 TL

Avşar Aromalı Maden Suyu Çeşitleri (6x20 CL) - 24,90 TL

Elit Güzellik Sabunu 4x70 G - 15,90 TL

Elit Peçete 200 Adet (24x26 cm) - 12,90 TL

Elit Temizleyici Çok Amaçlı Sprey 1000 Ml - 22,90 TL

Elit Temizleyici Sprey 1000 Ml (Banyo / Mutfak) - 23,90 TL

Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri: