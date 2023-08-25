Tarım Kredi Market zam öncesinde son kampanyayı yaptı! Çay, şeker, ayçiçek yağı, peynir ve deterjan fiyatları okkalı düştü

Çay, şeker, ayçiçek yağı ve peynir fiyatları okkalı düştü! Tarım Kredi Market zam öncesinde son kampanyayı yaptı- Tarım Kredi Kooperatifleri, zam öncesi son fırsatları sunan kampanyasıyla dikkatleri çekiyor. Çay, şeker, ayçiçek yağı ve peynir gibi temel ürünlerde geçerli olan indirimler, alışveriş yapanları memnun edecek. Tarım Kredi Market, temel gıda ürünlerine yapılan zamlardan önce son bir çıkış yaparak tüketicilere avantajlı alışveriş imkanı sunuyor. Çay, şeker, ayçiçek yağı ve peynir gibi günlük hayatta sıkça tüketilen ürünlerde indirim fırsatları kaçırılmayacak cinsten.

Zam Öncesi Alışveriş Yapmanın Avantajı

Tarım Kredi Market'in bu kampanyası, zam öncesinde alışveriş yapmanın avantajlarını gözler önüne seriyor. Temel gıda ürünlerindeki indirimlerle, aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler için güzel bir fırsat sunuluyor.

Çaydan Şekere, Ayçiçek Yağından Peynire: İndirimli Ürünler

Kampanya kapsamında birçok temel gıda ürünü yer alıyor. Çaydan şekere, ayçiçek yağından peynire kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler sunuluyor. Bu indirimler sayesinde temel gıda ürünlerini daha uygun fiyatlarla temin etmek mümkün olacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bu kampanyası, alışveriş yaparken bütçenizi daha iyi yönetmek isteyenler için son derece cazip bir fırsat sunuyor. Zam öncesi indirimleri değerlendirerek, temel gıda ürünlerinde tasarruf edebilir ve alışverişinizi daha avantajlı hale getirebilirsiniz.

Tarım Kredi Market'in çay, şeker, ayçiçek yağı ve peynir gibi temel gıda ürünlerinde düzenlediği indirim kampanyası, tüketicilere ekonomik açıdan büyük bir avantaj sunuyor. Zam öncesinde alışveriş yaparak, temel ihtiyaçlarınızı daha uygun fiyatlarla karşılayabilir ve aile bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.

Temel gıda ürünlerinden başlayarak üzüm sirkesi, bardak noodle, nar ekşisi gibi diğer ürünlere kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunulmaktadır. Örneğin, 1000 gram nohut 30.50 TL, 1 kilogram osmancık pirinç 33.90 TL gibi fiyatlarla satışa sunulmuştur. Aynı şekilde, 2 litre üzüm sirkesi 29.90 TL, 60 gram bardak noodle 9.90 TL olarak belirlenmiştir. Listede daha özel ürünler de yer almaktadır; 350 ml nar ekşisi 47.90 TL, 440 gram hazır pizza 79.90 TL gibi. Bununla birlikte, peynir çeşitleri de liste içinde mevcuttur: 300 gram tam yağlı peynir 29.90 TL, 500 gram süzme peynir 52.90 TL gibi.

İçeceklerde de Çeşitlilik: Farklı İçecek Alternatifleri

İçecek kategorisinde de çeşitli seçenekler sunulmaktadır. 1.5 litre gazlı içecekler çeşitleri 24.90 TL, 1 litre şekerli veya şekersiz limonata ise 12.90 TL olarak fiyatlandırılmıştır. Ayrıca, çay severler için de seçenekler mevcuttur; demlik poşet siyah çay 109.90 TL, 1000 gram Karadeniz siyah çay 91.90 TL, organik siyah çay ise 74.90 TL fiyatıyla bulunabilir.

Bebek Ürünlerinden Temizlik Malzemelerine: Geniş Ürün Yelpazesi

Listenin içeriği bebek ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Ultra bebek bezi çeşitleri 199.90 TL, doğal banyo sabunu 49.90 TL ve 4000 ml bulaşık deterjanı ise 64.90 TL gibi fiyatlarla sunulur.