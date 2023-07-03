Tarım Kredi Market indirimleri şaha kalktı! Zeytinyağı, pirinç, salça, süt, zeytin, et fiyatları BİM-ŞOK ve A101'e nazire yaptı!

Zeytinyağı, pirinç, salça, süt, zeytin, et fiyatları BİM-ŞOK ve A101'e nazire yaptı! Tarım Kredi Market indirimleri şaha kalktı- Tarım Kredi Marketleri, indirim kampanyasıyla diğer marketlerle rekabet etmeye devam ediyor. Kampanya sonucunda Tarım Kredi Market fiyatları, A101 ve Bim gibi marketlerden daha uygun hale geldi. Haberi alan birçok vatandaş, indirimli ürünlere ulaşmak için Tarım Kredi Marketlerine akın etti.

Tarım Kredi Marketlerinde Hangi Ürünler İndirimde?

Tarım Kredi Marketlerine gidenler, hangi kategorilerde indirim yapıldığını merak ediyor. İndirimlerin yapıldığı ilk ürün, tuvalet kağıdı olmuştur. Ardından, toz deterjan ve peynir çeşitlerinde indirimler yapıldığı görülüyor. Bu ürünlerin yanı sıra zeytinyağı, pirinç, salça, süt, zeytin eti ve yağ çeşitlerinde de indirimler bulunuyor.

Tarım Kredi Marketleri, sunduğu indirimli ürünlerle tüketicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşma fırsatı sağlayan bu kampanya, vatandaşların bütçelerine katkı sağlamaktadır. İndirimlerin kapsamlı bir ürün yelpazesinde sunulması da tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırmaktadır.

Tarım Kredi Marketleri, indirim kampanyasıyla kaliteli ve ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara cazip bir seçenek sunmaktadır. Tüketiciler, ihtiyaçları doğrultusunda geniş ürün yelpazesinden seçim yaparak, bütçelerini koruma imkanı bulmaktadır. Tarım Kredi Marketlerinin indirimli ürünleri, tüketicilerin alışveriş tercihlerini etkileyen önemli faktörlerden biri haline geldi.

Tarım Kredi Marketleri 6 Temmuz 2023 tarihine kadar süren indirim kampanyası kapsamında birçok üründe önemli fiyat avantajları sunuyor. İndirimli ürünler listesi oldukça geniş bir yelpazeye sahip ve tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Bu kampanya dahilinde indirimli ürünler arasında şu ürünler bulunmaktadır:

TK markasına ait kekik çeşitleri 3,90 TL (20 gr) ve 4,25 TL (30 gr) olarak sunulmaktadır.

Arel pilavlık pirinç 16,90 TL fiyatıyla tüketicilere sunulmaktadır.

Anadolu domates salçası 34,25 TL fiyatla indirimli olarak raflarda yerini almıştır.

TK markasının pilavlık bulguru 41,50 TL fiyatla tüketicilere sunulmaktadır.

Safir iri salamura tuz 16,90 TL fiyatıyla indirimli olarak satışa sunulmaktadır.

Ormanözü organik balzamik sirke 39,90 TL fiyatla tüketiciyle buluşmaktadır.

Sabah markasına ait margarin 8,25 TL (250 gr) fiyatla indirimli olarak sunulmaktadır.

Ende markasının meyveli yumuşak şeker jölesi 19,90 TL fiyatla indirimde bulunmaktadır.

TK markasının donuk kıyması 91,90 TL fiyatla indirimli olarak tüketiciye sunulmaktadır.

Bakpi markasının derili but pirzolası 83,90 TL fiyatla indirimli olarak raflarda yerini almıştır.

TK markasının Macar salamı 46,90 TL fiyatla indirimde bulunmaktadır.

TK markasının kokteyl sosisi 44,90 TL fiyatla tüketicilere sunulmaktadır.

Namet markasına ait hindi sosisi 17,90 TL fiyatla indirimli olarak raflarda yerini almıştır.

TK markasının karabiber ve kimyon çeşitleri de uygun fiyatlarla tüketicilere sunulmaktadır.

Ayrıca indirimli ürünler listesinde, peynir çeşitleri, süt ürünleri, şekerlemeler, çikolatalar ve zeytin çeşitleri gibi birçok ürün de yer almaktadır. Tarım Kredi Marketleri, indirimli ürünler kampanyasıyla tüketicilerin bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak müşterilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.