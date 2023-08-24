Tarım Kredi market indirimin dibine dibine vurdu! Daha ucuzu bedava! Nohut, pirinç, peynir fiyatları çakıldı!

Daha ucuzu bedava! Nohut, pirinç, peynir fiyatları çakıldı! Tarım Kredi market indirimin dibine dibine vurdu- Tarım Kredi Marketleri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılama hizmetini sürdürüyor. Kendi ürettiği veya işlettiği ürünleri indirimli fiyatlarla sunarak ekonomik alışveriş deneyimi sağlayan Tarım Kredi Marketleri, her ay düzenlediği indirimli ürünler kampanyasıyla dikkatleri çekiyor.

Temel İhtiyaçlar Uygun Fiyatlarla Karşınızda

18-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler kampanyası ile Tarım Kredi Marketleri, vatandaşların birçok temel ihtiyacını daha ekonomik fiyatlarla karşılamalarını amaçlıyor. Gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan kampanya, vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor.

İndirimli Ürünler Kampanyası Detayları

Peynir, zeytin ve tereyağı gibi temel gıda ürünlerinde büyük indirimlerin yer aldığı kampanya, vatandaşların bütçelerine önemli bir destek sağlayacak. İşte indirime giren bazı ürünler:

Tarım Kredi Birlik Anadolu Nohut 1000 G - 30,50 TL

Tarım Kredi Birlik Anadolu Üzüm Sirkesi 2 L - 29,90 TL

Dudomi Poşet Noodle 70 g Çeşitleri - 4,25 TL

Tarım Kredi Birlik Anadolu Osmancık Pirinç 1 Kg - 33,90 TL

Dudomi Bardak Noodle 60 g Çeşitleri - 9,90 TL

Tarım Kredi Birlik %100 Nar Ekşisi 350 Ml - 47,90 TL

Pek Food Pizza Akdeniz 440 G - 79,90 TL

Pek Food Pizza Dört Peynirli 400 G - 79,90 TL

Süt ve Peynir Ürünleri:

Sütaş Süzme Peynir 500 gr - 52,90 TL

Tarsüt İzmir Tulum Peynir 400 gr - 79,90 TL

Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 700 gr - 129,90 TL

Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 gr - 149,90 TL

Tatlı ve Dondurma:

TK Dondurma Sade ve Kakaolu 100 gr - 12,50 TL

TK Tuzsuz Tereyağı 500 gr - 89,90 TL

TKS Kaymaklı Tava Yoğurt 1500 gr - 53 TL

TKS Süzme Yoğurt 900 gr - 54 TL

Kahvaltılık Ürünler:

Tarım Kredi Birlik Jumbo Demlik Poşet Siyah Çay 25x40 g - 109 TL

Tarım Kredi Birlik Karadeniz Siyah Çay 1000 g - 91,90 TL

Tarım Kredi Birlik Organik Siyah Çay 500 g - 74,90 TL

İçecekler:

Coca-Cola ve Fanta 1,5 L - 24,90 TL

Doğanay Şekerli ve Şekersiz Limonata 1 L - 12,90 TL

Uludağ Sade Gazoz 1.5 L - 21,90 TL

Kişisel Bakım Ürünleri:

Elidor Saç Kremi Çeşitleri 350 ml - 49,90 TL

Elidor 7/24 Saç Kremi Çeşitleri 265 ml - 59,90 TL

Peynir ve Salamura Ürünleri:

Aynes Kaşar Peyniri 700 g - 142,50 TL

Aynes Tereyağı 700 g - 155 TL

Kaanlar Yağlı Salamura S 1000 g - 59.90 TL

Kaanlar Yağlı Salamura M 1000 g - 69,90 TL

Kaanlar Yağlı Salamura L 1000 g - 79,90 TL

Uygun Fiyatlarla Alışveriş Fırsatı

Tarım Kredi Marketleri'nin sunduğu bu indirimli ürünler kampanyası ile vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. Hem gıda ürünleri hem de temizlik ürünleri gibi geniş bir yelpazede yer alan ürünler, kampanya kapsamında büyük avantajlar sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, belirtilen tarihlerde en yakın Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine giderek ekonomik alışverişin tadını çıkarabilirler.

Bu indirimlerle Tarım Kredi Marketleri, vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha hesaplı ve ekonomik bir şekilde karşılamalarını sağlamayı amaçlıyor. Kampanya 31 Ağustos'a kadar devam edecek, bu tarihe kadar olan alışverişlerde uygun fiyatlarla faydalanma şansını kaçırmamanız öneriliyor.