Tarım Kredi Market indirimin dibine dibine verdi! süt, peynir, pirinç, ayçiçeği yağı, salça, çay, un fiyatları yarı yarıya düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların daha rahat bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla zincir marketlerin indirim ve kampanya yapmasını talep etti. Bu çağrının ardından zincir marketler, vatandaşların ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmeleri için indirimler yapma kararı aldı. Özellikle Tarım Kredi Marketleri, önemli bir adım atarak indirim kampanyasını başlatıyor.

Kampanya Başladı

Tarım Kredi Marketleri ekim ayının sonuna kadar bazı temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 50 indirim uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi gıda ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde başlayacak olan indirimler, bugünden itibaren satışa sunuluyor.

Tarım Kredi'den Açıklama Geldi!

Tarım Kredi Marketleri, bu yüzde 50 indirim kampanyası hakkında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Gıda sektörünün önemli bir oyuncusu olarak Tarım Kredi Kooperatif Market, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının ardından, gıda ve temizlik malzemeleri dahil birçok üründe fiyatları düşürme kararı almıştır.

Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktası ile kaliteden ödün vermeden, sağlıklı, doğal ve katkısız ürünleri tüketiciler ile buluşturmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrısına olumlu bir yanıt olarak Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mevcut indirim kampanyalarına ek olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya ile süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim uygulayacak.

Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor."

Bu kampanyanın bugünden itibaren başlamış olmasıyla vatandaşlar, indirimlerden faydalanmak amacıyla kendi şehirlerinde bulunan Tarım Kredi Marketlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu adım, vatandaşların daha uygun fiyatlarla temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak ve enflasyonla mücadeleye önemli bir katkı sağlayacak.

Tarım Kredi Marketleri, vatandaşların alım gücünü artırmak ve ekonomik alışveriş yapmalarını desteklemek amacıyla büyük bir adım atmış durumda. Bu indirim kampanyası, vatandaşların ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamalarını sağlayacak ve ekonomiye olumlu bir etki yapacak. Tarım Kredi Marketleri, üretici ile tüketici arasında köprü oluşturarak, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilere sunma misyonunu sürdürüyor. Vatandaşlar, bu kampanya sayesinde daha ekonomik alışveriş yaparak aile bütçelerine katkı sağlayabilecekler.