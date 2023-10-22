Tarım Kredi Kooperatif Marketten dev indirim: Fiyatlar 5,90 TL, 11,75 TL, 12,50 TL, 19,90 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Market, enflasyonla mücadelede Türkiye'nin en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor. Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak sunduğu büyük indirim fırsatları, tüketicilere cazip alışveriş olanakları sunuyor. Her hafta yeni ürünlerle güncellenen bu indirimler, vatandaşların dikkatini çekiyor. Peki, Tarım Market neden bu kadar önemli ve indirimlerini nasıl takip edebilirsiniz? İşte detaylar!

Tarım Market ve İndirim Çılgınlığı

Tarım Kredi Kooperatif Market, enflasyonun hüküm sürdüğü günlerde tüketicilere nefes aldıran bir market olarak öne çıkıyor. Tüketici, mutfak ihtiyaçlarını en ekonomik şekilde karşılamak için Tarım Market'in indirimlerini takip ediyor. Ancak bu fırsatları kaçırmamak için hızlı davranmak gerekiyor. Ürünler, talep fazlasıyla hızla tükenebiliyor.

Dev İndirimlerin Detayları

Tarım Kredi Kooperatif Market, hafta içi yaptığı indirimlerle tüketicileri memnun etmişti. Ancak müjde, hafta sonu için geldi. İki gün boyunca devam edecek olan bu indirimler, mutfak alışverişlerinizde ve evinizdeki eksikleri tamamlamanız için mükemmel bir fırsat sunuyor. Eğer alışveriş listelerinizde Tarım Market ürünleri varsa, acele etmenizde fayda var.

Sürekli Güncellenen İndirimler

Tarım Kredi Market, Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak her hafta yeni indirimli ürünler sunmaya devam ediyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market'in ürünlerindeki büyük indirimler:

Temel Gıda Ürünlerinde İndirimler

Ayçiçek yağı: Ayçiçek yağı, sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biri. Tarım Market, bu üründe de büyük bir indirim sunuyor.

Pirinç: Pirinç, Türk mutfağının temel malzemelerinden biri. Tarım Market, pirinç fiyatlarında ciddi bir düşüş sağlıyor.

Mercimek: Mercimek, sağlıklı beslenmenin anahtarlarından biri. Tarım Kredi Kooperatif Market, mercimek fiyatlarını indiriyor.

Domates Salçası: Domates salçası, birçok yemeğin vazgeçilmez malzemesi. Tarım Market, domates salçası fiyatlarını cazip hale getiriyor.

Peynir Ürünleri: Türk mutfağının olmazsa olmazlarından biri de peynirdir. Tarım Kredi Market, peynir ürünlerinde büyük indirimler sunuyor.

Salça: Yemeklerin lezzet kaynağı olan salça, Tarım Market'te uygun fiyatlarla bulunabilir.

Kıyma: Kıyma, birçok yemeğin ana malzemesidir. Tarım Kredi Kooperatif Market, kıyma fiyatlarını düşürüyor.

Kağıt Havlu: Temizlik ihtiyacınızı karşılamak için kağıt havlu kullanıyorsanız, Tarım Market'teki indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Manav Reyonunda Güzel İndirimler

Tarım Kredi Kooperatif Market, manav reyonunda da büyük indirimler sunuyor. Taze meyve ve sebzelerde yapılan bu indirimler, sağlıklı beslenmeyi ekonomik hale getiriyor.

Özel Fırsatlar

Tarım Kooperatif, 21-23 Ekim tarihlerinde geçerli olacak özel indirim listesini hazırladı. Bu tarihlerde, 40 ve üzeri üründe dev indirimler sizi bekliyor. Evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak için bu tarihleri not almanızda fayda var.

İndirimli Ürünler ve Fiyat Listesi

İşte Tarım Kredi Kooperatif Market'in bazı indirimli ürünleri ve fiyatları:

Kuru soğan kg: 5,90 TL

Limon kg: 11,75 TL

Salatalık kg: 12,50 TL

Golden elma: 19,90 TL

Yerli muz kg: 29,90 TL

Tarım Market, her bütçeye uygun ürünler sunarak enflasyonla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Bu indirimleri kaçırmamak için Tarım Market'i yakından takip etmekte fayda var. Evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak için Tarım Kredi Kooperatif Market, güvenilir bir adres olmaya devam ediyor.