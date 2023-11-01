Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Kasım ayına dev indirimle girdi! Her şey 32,90 TL, 29,90 TL, 49,90 TL, 21,50 TL'ye düştü

Her kesimden tüketiciye hitap eden bu indirimlerde bakliyat ürünlerinden temizlik ürünlerine, süt ve süt ürünlerinden dondurulmuş gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün yer alıyor. Bu kapsamda, indirimlerden yararlanmak isteyen tüketiciler için ayrıntılı bir rehber hazırladık.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin Sunduğu Fırsatlar

Türkiye genelinde birçok ilde bulunan Tarım Kredi Marketleri, özellikle üretici kooperatiflerinin desteklenmesi ve tüketicilere kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla sunulması amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu bağlamda, 2 Kasım indirimleri de tüketicilerin kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak adına düzenleniyor.

Bakliyat Ürünlerinde İndirim

Bakliyat, Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan nohut ve pirinç gibi ürünlerde indirim fırsatı sunuluyor. 1 kilo nohut 32,90 TL, 1 kilo kırık pirinç ise 19,90 TL’den satışa sunulacak.

Temizlik Ürünlerinde Fırsatlar

Temizlik ürünleri, evlerimizin hijyenini sağlamak adına büyük bir öneme sahip. Bu indirim döneminde 3 katlı 16 rulo tuvalet kağıdı 99,90 TL, 2 katlı 6 rulo kağıt havlu 46,90 TL ve 200'lü peçete 13,90 TL gibi cazip fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Süt ve Süt Ürünlerinde Özel Fiyatlar

Süt ve süt ürünleri, beslenmemizin temel taşlarından biri. Yarım yağlı süt 1 litre 18,50 TL, tam yağlı kaşar peyniri 700 gram 127,50 TL ve dilimli tost peyniri 500 gram 104,90 TL gibi özel fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Tarım Kredi Marketleri: 2 Kasım Özel İndirim Kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, tüketicilere özel fırsatlarla dolu bir katalogla karşınızda! Kasım'ın ikinci gününe özel bu indirimlerle, ihtiyaç duyduğunuz birçok ürüne cazip fiyatlarla sahip olabileceksiniz. İşte 2 Kasım kataloğundaki bazı öne çıkan ürünler ve fiyatları:

Kişisel Bakım ve Sağlık Ürünleri: