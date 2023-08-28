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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim kasırgası başladı! Temel gıda ürünleri yüzde 50 düştü!

Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri yine birbirinden cazip indirimlerle dolu bir haftaya giriş yapıyor. Vatandaşların yüzünü güldüren ve bütçelerine nefes aldıran indirimli ürün listesi bu hafta da dopdolu! İşte bu haftanın gözde indirimleri ve avantajlı ürünleri:

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim kasırgası başladı! Temel gıda ürünleri yüzde 50 düştü!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-08-2023 14:34

Temel gıda ürünleri yüzde 50 düştü! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirim kasırgası başladı-  Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri yine birbirinden cazip indirimlerle dolu bir haftaya giriş yapıyor. Vatandaşların yüzünü güldüren ve bütçelerine nefes aldıran indirimli ürün listesi bu hafta da dopdolu! İşte bu haftanın gözde indirimleri ve avantajlı ürünleri:

1.5 Litre Gazlı İçecek Çeşitleri - Sadece 24.90 TL!

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi gazlı içecekler, Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri'nde sadece 24.90 TL'ye sizleri bekliyor. Serinlemek ve ferahlamak artık çok daha ekonomik!

Sağlıklı ve Lezzetli: 2 Litre Üzüm Sirkesi - Yalnızca 29.90 TL!

Mutfakların vazgeçilmezi üzüm sirkesi, 2 litrelik şişesiyle sadece 29.90 TL. Hem lezzetlendirici olarak hem de sağlığınıza katkı sağlayarak sofralarınızı zenginleştirin.

Tam Yağlı Kaşar Peyniri - Harika Tat, Özel Fiyat: 129.90 TL!

Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti kaşar peyniri, tam yağlı ve enfes tadıyla sadece 129.90 TL. Sağlıklı ve besleyici bir alternatif arayanlar için ideal!

Lezzet Şöleni: 500 Gram Süzme Peynir - Yalnızca 52.90 TL!

Sofralarınıza lezzet katacak 500 gram süzme peynir, sadece 52.90 TL'ye sizleri bekliyor. Hem atıştırmalık olarak hem de tariflerinizde enfes bir lezzet unsuru olarak kullanabilirsiniz.

Doğallığın Tadı: Organik Siyah Çay - Sadece 74.90 TL!

Bir fincan keyif için ideal olan organik siyah çay, 74.90 TL'lik özel fiyatıyla raflarda yerini alıyor. Doğadan gelen lezzeti bardaklarınıza taşıyın!

Yoğurdun En İyisi: 1.500 Gram Kaymaklı Tava Yoğurt - Yalnızca 53.00 TL!

Tarım Kooperatifi Marketler Zinciri'nin özel indiriminde 1.500 gram kaymaklı tava yoğurt, yalnızca 53.00 TL. Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanları bekliyoruz.

Ev Temizliği Kolaylığı: Yumuşatıcı Çeşitleri - Sadece 49.90 TL!

Ev temizliğini kolaylaştıran yumuşatıcı çeşitleri, sadece 49.90 TL'lik avantajlı fiyatıyla sizleri bekliyor. Evinizdeki temizliği daha keyifli hale getirin.

Tatlı Molası: Petibör Bisküvi 4'lü - Yalnızca 29.90 TL!

Tatlı krizlerinize lezzetli çözüm: Petibör bisküvi 4'lü paket, yalnızca 29.90 TL. Hem pratik hem de lezzetli atıştırmalık!

Sağlıklı Sofralar: 1 Kilo Osmancık Pirinç - Sadece 33.90 TL!

Sağlıklı ve lezzetli pilavlar için 1 kilo osmancık pirinç, sadece 33.90 TL'lik özel fiyatıyla sizleri bekliyor. Sofralarınıza sağlık katın!

Temizlikte Güçlü Yardımcı: Yüzey Temizleyici - Yalnızca 19.90 TL!

Ev temizliğini kolaylaştıran yüzey temizleyici, sadece 19.90 TL'lik özel fiyatıyla raflarda! Temizlik artık daha kolay ve ekonomik.

Lezzetli Protein Kaynağı: 1000 Gram Nohut - Yalnızca 30.50 TL!

Besleyici ve lezzetli bir protein kaynağı olan nohut, 1000 gramıyla sadece 30.50 TL. Hem sağlıklı beslenme hem de lezzetli yemekler için ideal!

Sağlıklı ve Lezzetli: 3'lü Ayçiçek Yağlı Ton Balığı - Yalnızca 62.90 TL!

Omega-3 deposu ton balığı, ayçiçek yağıyla buluşuyor! 3'lü paketi yalnızca 62.90 TL. Sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için harika bir seçenek.

Lezzetli Atıştırmalık: Konserve Mısır 3'lü - Sadece 36.50 TL!

Pratik ve lezzetli atıştırmalık: Konserve mısır 3'lü paket, sadece 36.50 TL'lik özel fiyatıyla sizleri bekliyor. Hem sağlıklı hem de doyurucu!

Kaliteli ve Lezzetli: Tuzsuz Tereyağı - Yalnızca 89.90 TL!

Lezzetiyle sofralarınıza değer katacak tuzsuz tereyağı, 89.90 TL'lik özel fiyatıyla raflarda yerini alıyor. Sağlıklı seçenekler arayanlar için ideal!

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